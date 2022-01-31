وفيات كوفيد - 19 العالمية تتجاوز 5.65 مليون وتدابير إغلاق وقيود على الحدود في الصين

تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 5.65 مليون شخص في العالم منذ أن ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات من جراء الفيروس 883939، تليها البرازيل 626524، ثم الهند 494091.وتقدر منظمة الصحة العالمية، أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد - 19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.وسجلت بكين أمس إصابات بكوفيد - 19 هو الأعلى منذ عام ونصف العام، فيما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد خمسة أيام.وستنظم الصين الأولمبياد ضمن فقاعة «مغلقة» بشكل صارم، في إطار استراتيجية «صفر إصابات كوفيد» التي تتبعها وتقوم على فرض تدابير إغلاق محددة وقيود على الحدود وحجر صحي لفترات طويلة.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد - 19 في بكين منذ حزيران (يونيو) 2020 بلغت 20 حالة جديدة.وتعزل فقاعة الأولمبياد جميع المعنيين بالحدث عن سكان الصين لمنع تفشي الفيروس. ويخضع نحو 60 ألف شخص داخل الفقاعة لفحوص كوفيد - 19 يوميا.وقالت السلطات إن روسيا سجلت أمس عددا قياسيا للإصابات اليومية بكوفيد - 19 مع انتشار سلالة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.وقفز عدد الإصابات الجديدة إلى 121228 ارتفاعا من 113122 في اليوم السابق. كما سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس أمس 617 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 104065 إصابة جديدة بكوفيد - 19 أمس، انخفاضا من 137147 حالة في اليوم السابق، في حين تراجع أيضا عدد الوفيات إلى 235 من 377 قبل يوم.وسجلت إيطاليا 146149 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد في شباط (فبراير) 2020، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع على مستوى العالم. وبلغ عدد الإصابات حتى أمس 10.9 مليون حالة.وذكر مركز القيادة الرئيس لمكافحة الأوبئة في تايوان، أمس، أنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 14 حالة إصابة منها محلية و40 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي. إن. إيه»، أمس، عن المركز قوله إن ستا من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص تم تطعيمهم بشكل كامل، ضد فيروس كورونا، وحصل اثنان على جرعة واحدة إما من لقاح «موديرنا» أو «فايزر بيونتيك»، بينما لم يحصل خمسة أفراد، من بينهم أربعة تحت عمر عشرة أعوام، على أي جرعات من اللقاح.