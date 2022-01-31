«الصحة»: منحنى الإصابات يتراجع .. واللقاحات أسهمت في خفض الحالات الحرجة

أكدت وزارة الصحة أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تراجعا، منوهة بأن اللقاحات أسهمت في عدم ارتفاع الحالات الحرجة.وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «منحنى إصابات كورونا في المملكة يتجه نحو النزول، وسيتبع ذلك منحنى الحالات الحرجة في العنايات المركزة، واشتراط الجرعة التنشيطية من 1 شباط (فبراير) المقبل ينطبق على الفئة العمرية 18 عاما فأكثر».وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس: «أن أكثر من 56 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة منذ بدء التطعيم حتى اليوم، وأكثر من 23.6 مليون شخص تلقوا الجرعتين».وأكد أن الطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات كبيرة، والقطاع الصحي على أهبة الاستعداد. وزاد: «نحذر أشد الحذر من الانجراف خلف الشائعات المضللة حول الفيروس ومتحوراته». وأعلن متحدث «الصحة» تسجيل 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 683053 إصابة، منها 940 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.من جانبه، قال سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمحال التجارية، التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال «محصن» عبر تطبيق «توكلنا»، بدءا من يوم الثلاثاء 1 شباط (فبراير) المقبل، حرصا على صحة الجميع.وأوضح أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المقررة من الجهات المختصة في سبيل حماية الفرد والمجتمع من تفشي الفيروس. وقال: «منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) حتى أمس نفذنا 528489 جولة رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية».