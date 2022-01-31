منع الأندية من تحصيل الإيرادات نقدا .. وحساب لـ "الاحتراف"

تمنع أنظمة ولوائح وزارة الرياضة، الأندية من تحصيل أي أموال من إيرادات النادي نقدا، بحيث تكون عبر الوسائل البنكية، كالشيكات المصرفية والبنكية، أو التحويل المصرفي، أو الإيداع البنكي المباشر، مشددة في اللائحة الأساسية للأندية الالتزام بالأصول والإجراءات المحاسبية عند تسجيل وتقييد الإيرادات من قبل المدير المالي للنادي.وأكدت وزارة الرياضة، أن الإيرادات التي تحصل عليها الأندية تأتي من الإعانات، المبالغ المحصل عليها من عضويات النادي، دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد، استثمار الممتلكات، كالمنشآت الرياضية، الصالات، حقوق الرعاية، عوائد الإعلان، التسويق، والنقل التلفزيوني، مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة والاتحاد المعني، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، ولا تتعارض مع الأنظمة، اللوائح، القرارات، والتعليمات.وأضافت "العوائد من قيمة انتقال أو إعارة اللاعبين، تسويق اسم وشعار النادي والزي الخاص به، مع مراعاة الضوابط والإجراءات، التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة".ويتطلب من كل ناد فتح حساب بنكي باسمه في أحد البنوك في المدينة التي يقع بها النادي، أو أقرب محافظة له إذا تعذر ذلك، وعلى النادي أن يخطر الوزارة باسم البنك، والفرع، ورقم الحساب، والآيبان، ولا يجوز تغيير البنك إلا بموافقتها، مع فتح حساب بنكي للاحتراف وإشعار الوزارة به.الجدير ذكره أن مصروفات النادي تتكون من، الأجور، عقود اللاعبين، المدربين، العاملين، المياه والكهرباء والمحروقات، البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات الاتصالات الأخرى ترميم، وصيانة، وإيجارات المباني، نفقات تنفيذ الأنشطة، الأدوات المكتبية والرياضية، والمطبوعات، والأجهزة، والأثاث، والمستلزمات الخاصة بالنادي، الاشتراكات في الاتحادات الرياضية، الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي، نفقات تأمين وعلاج اللاعبين داخليا وخارجيا، بدلات التمثيل، التنقلات، الإركاب، السكن، الإعاشة، الانتدابات، والمكافآت، تأمين وسائل النقل وقطع الغيار، والنثريات.