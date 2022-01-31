بصمة إيجالو .. هدف ودي

كسب فريق الهلال لكرة القدم ضيفه الفتح 3 /2 وديا على ملعبه أمس، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الثالث من شباط (فبراير) المقبل.وافتتح الهلال التسجيل عن طريق المدافع خليفة الدوسري قبل أن يعادل محمد السعيد للفتح، بيد أن المالي موسى ماريجا منح الهلال التقدم بتسجيل الهدف الثاني، وأدرك الفتح التعادل مجددا عبر اللاعب أحمد الجعيدي، ثم وضع البديل النيجيري إيجالو بصمته الأولى بتسجيل هدف الفوز بالقميص الأزرق، بعد يوم من انتقاله من الشباب.وأتم الهلال الصفقة السادسة بالتعاقد مع إيجالو لمدة عام ونصف العام، مواصلا إبرام الصفقات لتعزيز فريقه في فترة الانتقالات الشتوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالتوقيع مع عبدالرحمن العبيد بعد مخالصته من النصر، سعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي من الاتحاد، الحارس محمد العويس من الأهلي، والبرازيلي ميشيل ديلجادو، فيما أعار الأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى الشباب حتى نهاية الموسم الحالي.وسجل إيجالو "32 عاما" 12 هدفا في 18 مباراة كأساسي، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.إلى ذلك، منح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم اللاعبين راحة عند تدريب اليوم، فيما واصل المهاجم صالح الشهري العائد من المنتخب السعودي تدريبه في صالة الإعداد البدني ضمن برنامجه التأهيلي.