موجة صقيع غير اعتيادية في نيودلهي

تضرب موجة صقيع غير اعتيادية العاصمة الهندية نيودلهي منذ أيام، حاصدةً وفيات في صفوف المشردين.

واعتادت العاصمة الهندية التي يسكنها نحو عشرين مليون شخص على تقلبات الطقس الشديدة، مع درجات حرارة غالباً ما تتخطى 35 إلى 40 درجة، أو تساقط أمطار غزيرة، أو ذروة التلوث في الخريف. ورغم ذلك تشكل العواصف والأمطار الجليدية في يناير اختباراً قاسياً لكثيرين.

وسجلت نيودلهي الثلاثاء أكثر الأيام صقيعا خلال يناير منذ 2013، وبلغت الحرارة القصوى 12,1 درجة مئوية أي بانخفاض 10 درجات عن المعدل الموسمي، فيما ناهزت الحرارة الدنيا صفر أحياناً، وبقيت ما دون عشر درجات خلال عدة أيام.

وقضى 176 شخصاً جراء الصقيع في المدينة منذ مطلع العام، بحسب ما أفاد سونيل كومار أليديا عضو إحدى المنظمات الرئيسية لمساعدة المشردين في العاصمة.

وقال لفرانس برس "بسبب هذا المناخ القاسي يموت كثير من الناس في الشارع".

وقال موكيش (30 عاماً) الذي يفتقر الى مأوى لـ"فرانس برس" من مركز إيواء للحالات الطارئة إن "الأيام العشرة الماضية شهدت برداً قارساً، لاسيما الأسبوع الماضي. نشعر بالقلق لأن التدفئة متوافرة بصعوبة".

ويجتمع العديد من المشردين في شوارع نيودلهي حول نار يتم إشعالها بالحطب على الأرصفة بهدف التدفئة.

وبحسب آخر تعداد صدر في 2011، هناك نحو 47 ألف شخص بلا مأوى في نيودلهي. لكن المنظمات الانسانية ترى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي.

ولا يضم مركز الايواء في المدينة سوى 9300 سرير.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن درجات الحرارة القصوى في دلهي كانت أدنى من المعدل بدرجتين إلى 6 درجات طوال يناير.

