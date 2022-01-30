 صدر تشتري أرضا في  البوابة الصناعية بالرياض بقيمة 27 مليون ريال 

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن شرائها قطعة أرض بمدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف لهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بقيمة 27.192 مليون ريال ، وتبلغ مساحة الأرض نحو 40 ألف متر مربع عبارة عن 10 قطع متجاورة بمدينة البوابة الصناعية بالرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

