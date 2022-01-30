 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتوفير الإيواء للاجئين الروهينجا في بنغلاديش



وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير 500 موقع إيوائي للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، يستفيد منها 3.000 فرد.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير احتياجات الحياة الأساسية للاجئين والنازحين في مختلف دول العالم وتحسين أحوالهم المعيشية.