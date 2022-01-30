اللجين توحد القوائم المالية مع شركة "ناتبت" التابعة لها

أعلنت شركة اللجين القابضة عن استلام بريد إلكتروني من المراجع الخارجي للشركة بخصوص رأيه المهني بطلب توحيد القوائم المالية لشركة اللجين القابضة مع الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) لعام 2021م، بدلاً من استخدام طريقة حقوق الملكية عند معالجة الاستثمار بشركة ناتبت، وتم تأييد هذا الرأي من قبل لجنة المراجعة بعد مناقشته مع المراجع الخارجي، وذلك لتحقق كامل شروط القدرة على التأثير والسيطرة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

وحيث يتطلب توحيد القوائم المالية بحسب المعايير المحاسبية الدولية عمل تقييم شامل للشركة التابعة (ناتبت) وأصولها بتاريخ السيطرة من قبل مقيم مستقل معتمد ، وإصدار قوائم مالية موحدة مع القوائم المالية لشركة ناتبت كما في 31 ديسمبر 2021م، فمن المتوقع الانتهاء من إتمام هذه المتطلبات وانتهاء اعمال المراجعة واعلان النتائج المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2021م قبل نهاية الموعد المحدد لإعلان النتائج المالية لعام 2021م من قبل هيئة السوق المالية يوم الخميس 31 مارس 2022م بإذن الله.

هذا ولن يكون لتوحيد القوائم المالية لشركة اللجين القابضة تأثير على نتائج الشركة التشغيلية بالمقارنة مع المعالجة المحاسبية السابقة بطريقة حقوق الملكية، مع العلم أن نتائج شركة ناتبت التقديرية (غير المدققة) لعام 2021م تشير إلى تحقيق شركة ناتبت صافي ربح بمبلغ 521 مليون ريال وربحيه السهم 4.87 ريال. وستكون أرباح اللجين القابضة المتوقعة (غير المدققة) لعام 2021م مبلغ 305 مليون ريال وربحية السهم 4.41 ريال.

علماً بأن حصة شركة اللجين القابضة تبلغ 74.98% في أسهم شركة ناتبت بنهاية الربع الثالث لعام 2021م (حيث زادت حصة الشركة خلال الربع الثالث لعام 2021م من 57,4% الى 74.98%)، كما زادت حصة الشركة خلال الربع الرابع لعام 2021م من 74.98% الى 75.37%.