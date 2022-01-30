"اتحاد الغرف" : تحركات لرفع جودة تقييم وجرد الأصول الحكومية

اجتمعت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف التجارية السعودية مع مركز الاستحقاق المحاسبي بهدف توعية الجهات الحكومية بأنواع الأصول التي يمكن تقييمها وتقديم المشورة في ذلك من خلال عقد ورش عمل توعوية مع تلك الجهات ودراسة ومراجعة الدليل الشامل لحصر وجرد وتقييم الأصول الحكومية من خلال عقد ورش عمل مع المختصين كما تدعم اللجنة الوطنية للتقييم مركز الاستحقاق المحاسبي بالمعلومات حول شركات ومكاتب التقييم في فرعي الآلات والمعدات والمنشآت الاقتصادية.

وتم بحث آليات تعزيز التواصل بين المركز واللجنة والمكاتب المحاسبية لرفع من جودة عملية تقييم وجرد الأصول الحكومية وتقديم المشورة حول المشاريع المطروحة للتقييم بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. ويستعد المركز للمشاركة في المؤتمر الأول للتقييم الذي تعتزم اللجنة إقامته خلال الفترة القادمة.

ويعمل مركز الاستحقاق المحاسبي مع الجهات المعنية على حل المعوقات التي طرحتها اللجنة التي تتمثل في توحيد المصطلحات في المشاريع المطروحة وإضافة كلمة التقييم ضمن المناقصات المطروحة، وجعل شركات المهن الاستشارية هي المستهدفة في تقديم خدمات الجرد والحصر والتقييم وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بدلا من حصرها على المكاتب المحاسبية.