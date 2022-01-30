تحديد سعر طرح سهم "علم" بـ 128 ريال .. وبدء اكتتاب الأفراد 3 فبراير

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة "علم" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ (128) ريال للسهم الواحد.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الخميس الموافق 3 فبراير والتي ستستمر لغاية الأحد 6 فبراير حيث تم تخصيص (7,200,000) سهم عادي تمثل نسبة 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

(نشرة الإصدار).