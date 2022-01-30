"كيمانول" تربح 244 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن تحقيق صافي ربح 244 مليون ريال في 2021 مقارنة بخسارة 276 مليون ريال في 2020.

وبحسب بيان الشركة على "تداول" يعود سبب تحقيق صافي الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وسعي الشركة لاستكشاف أسواق جديدة ذات عوائد ربحية أعلى مما ساهم في زيادة الايرادات.

وبينت أن التحسينات الملموسة لاعتمادية المصانع حدت من الأعطال والتوقفات غير المجدولة للمصانع مما أدى إلى زيادة الكميات المباعة وانخفاض التكلفة الثابتة لكل طن منتج على الرغم من ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام وسلاسل الإمداد بشكل عام علما بأنه تم خفض 25 مليون ريال من أرباح الشركة نظرا لانخفاض قيمة بعض أصول الشركة.

وأضافت : تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في هذا العام بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.