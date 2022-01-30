عدد قياسي لإصابات كوفيد في روسيا يكشف شدة موجة أوميكرون الجديدة

تجاوزت روسيا عتبة مائة ألف إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة أمس، في عدد قياسي يبين مدى شدة الموجة الجديدة الناجمة عن المتحور أوميكرون سريعة الانتشار.وأحصت روسيا 113122 إصابة جديدة أمس و668 حالة وفاة، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة. وسجلت العاصمة موسكو، بؤرة الوباء في البلاد، 26488 إصابة جديدة و76 حالة وفاة، ويعد هذا رقما قياسيا للإصابات الجديدة لليوم التاسع على التوالي في الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا. وفاقم الوباء من الأزمة السكانية التي تعانيها روسيا منذ ثلاثة عقود.وتفيد أرقام الحكومة عن 330111 حالة وفاة جراء كوفيد - 19 منذ بدء تفشي الوباء، لكن وكالة «روستات» الإحصائية التي تستند إلى تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، أحصت ضعف عدد الوفيات المعلن رسميا مع أكثر من 660 ألف حالة.وعزت الوكالة ذلك إلى إحجام نسبة كبيرة من المواطنين الروس عن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق شبه المعدومة منذ ربيع 2020 وعدم احترام التدابير الصحية الوقائية، وفي مقدمها وضع الكمامة في وسائل النقل العام.وفيما طورت روسيا عديدا من اللقاحات بينها سبوتنيك-في، إلا أن أقل من نصف السكان البالغ عددهم 145 مليون نسمة محصنون بالكامل حتى الآن، بحسب موقع «جوجوف» الإلكتروني المتخصص.وبعد إغلاق صارم في ربيع 2020، رفضت السلطات الروسية فرض قيود صحية مماثلة، رغم موجات وبائية جديدة، بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية.وبدأت النمسا تخفيفا تدريجيا لتدابير مكافحة فيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة. وصرح المستشار كارل نيهامر في فيينا أمس، بأنه بدءا من 5 شباط (فبراير)، سيبدأ حظر التجوال الليلي في منتصف الليل بدلا من العاشرة مساء في الوقت الحالي، كما تنتهي يوم 12 شباط (فبراير)، شروط ضرورة وجود نتائج الفحص أو شهادات التطعيم في قطاع البيع بالتجزئة.كما أنه بداية من 19 شباط (فبراير)، سيتمكن من يحملون نتائج سلبية لفحوص الكشف عن كورونا دون شهادة تطعيم، والمتعافون، من دخول المطاعم والمقاهي مجددا. وأشار المستشار إلى أن السبب وراء القرارات هو أنه لم يعد هناك عبء ثقيل على المستشفيات. وقال نيهامر، عن الوضع في المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، «الأرقام مستقرة وفي مستوى جيد يمكن التنبؤ به حقا». وقالت إليزابيث كوستينجر وزيرة السياحة «إن قواعد حظر التجول الجديدة تلقى ترحيبا، لأنها تمثل تحسنا كبيرا بالنسبة إلى الشركات والسياح».ويبلغ معدل الإصابة في النمسا خلال سبعة أيام نحو 2400 حالة لكل مائة ألف نسمة، في الوقت الحالي. وسجلت هولندا 74 ألفا و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، إضافة إلى 11 وفاة جديدة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.يشار إلى أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها هولندا كانت 29 كانون الثاني (يناير) الجاري، وأمس بواقع 74 ألفا و309 إصابات، وجاءت أعلى حصيلة وفيات 7 نيسان (أبريل) 2020 بواقع 234 وفاة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و291 ألفا و437 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا.وأظهرت بيانات «جونز هوبكنز» أيضا أنه تم إعطاء 33 مليونا و29 ألفا و280 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى أمس. وتلقى 12 مليونا و398 ألفا و696 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء، بواقع 71.01 في المائة. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي إذا ما كان من جرعة واحدة أو جرعتين. وسجلت إيطاليا أمس 144 ألفا و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 السابقة. كما سجلت البلاد 378 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، وبلغت 228 ألفا و123 مصابا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2020 وبلغت 993 حالة.