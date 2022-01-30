«اكتفاء» يعزز شراكة القطاعين العام والخاص في الصناعة وسلاسل الإمداد لدعم قطاع الطاقة

أتاح منتدى ومعرض "اكتفاء" 2022 الذي نظمته أرامكو السعودية أخيرا في الظهران، فرصة سانحة للشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للالتقاء والتباحث حول سبل تعزيز الشراكة بينهم في قطاع الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد لخدمة قطاع النفط والغاز في المملكة.وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 132 شركة محلية وعالمية، إضافة إلى 12 جهة حكومية وسبع شركات متخصصة في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاركة 16 شركة حظيت بدعم برنامج "واعد"، و12 معهدا لها علاقة بشركة أرامكو السعودية.وحظي المنتدى برعاية من قبل 36 جهة وشركة، الأمر الذي أسهم في إيجاد فرصة للمشاركين في توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين شركات محلية وأخرى عالمية.وأبدى عدد من مسؤولي الشركات الذين التقتهم «الاقتصادية» رضاهم عن حجم المشاركة والعوائد الكبيرة التي جنتها شركاتهم، الأمر الذي سيسهم في زيادة نمو الناتج المحلي وكذلك نمو القطاع الخاص وتنوع استثماراته، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد داعما رئيسا للشركات الكبيرة التي تتعامل مع أرامكو السعودية.وقال الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، إن برنامج "اكتفاء" يتنوع بين تحفيز القيمة المحلية وتعظيم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى تسهل تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى تكوين بيئة أعمال تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع مستهدفات خريطة الطريق الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يسهم في التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط.وأضاف أن البرنامج يهدف إلى إنشاء منظومة إمداد محلية قوية وتوجيه طاقات رواد الأعمال من المبتكرين في مجال الصناعة والتقنية وتمكين القوى العاملة ذات المهارات العالية وتعزيز القدرات التنافسية على المستوى العالمي.وقال إن منتدى ومعرض "اكتفاء" 2022 شكل فرصة مهمة أتاحت لشركته التواصل مع الشركاء والمستثمرين المحتملين الذين تعاملت معهم الشركة في الماضي.وأشار إلى أن المعرض كان فرصة لتقوية علاقات الشركة معهم واستكشاف آفاق جديدة للأعمال التجارية المحتملة، مشيرا إلى أن مشاركتهم عززت الوعي بهوية الشركة وأعمالها لدمج المستثمرين الجدد الذين لا يعرفون الكثير عن الشركة، بهدف تشجيعهم وجذبهم للقيام بأعمال تجارية مشتركة مع الشركة، باعتبار أنها شركة وطنية رائدة ومساهم رئيس في توطين الصناعات البحرية.وأكد أن الشركة تعد "اكتفاء" من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية والصناعة، ويسهم بشكل رئيس في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها، ولذلك يجب أن يتعامل مع برنامج اكتفاء جميع الشركاء الراغبين بالتعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية وتحقيق النجاح بما يسهم في زيادة نسب توطين الوظائف والتقنية.وأضاف الدكتور الأحمري "بفضل المنصة التي وفرها المعرض تمكنت الشركات المشاركة من القطاع الخاص من عرض أبرز الفرص الاستثمارية لديها والخدمات التي تقدمها بما يصب في تعزيز المحتوى المحلي".ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الشركة في توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030 واستبدال الواردات بالإنتاج المحلي بما يصل إلى 45 مليار ريال، وأن تصل مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 مليار ريال.من جانبها، قالت لبنى المحمدي، المدير التنفيذي للمعهد القانوني للمشتريات وسلاسل الإمداد "ClPS"، إن برنامج "اكتفاء" يعمل على تحقيق هدفين رئيسين، هما رفع مستوى المنتج المحلي ورفع كفاءة رأس المال البشري، حيث يهتم بالمنتج المحلي الذي يتم استغلاله بشكل مميز محليا.وأضافت أن "اكتفاء" يقيس هذين الهدفين في الشركات والمؤسسات كشرط أساسي للتعامل مع "أرامكو"، ولعل الغرض من ذلك رفع الفائدة للقطاع الخاص وتحفيزه لرفع توظيف السعوديين وكذلك معدلات كفاءة السعوديين، مبينة أن "اكتفاء" يراقب أداء الشركات تجاه الموظفين.وذكرت أن البرنامج يرفع مستوى الوعي للمجتمع بمدى أهمية الصناعات الوطنية، خاصة أن المصانع المحلية عادة لا تنتج كل احتياجات "أرامكو"، فهناك قطع وسلع تنتج من خارج هذه المصانع المحلية، لذا فإن "اكتفاء" يساعد على قيام الصناعات الصغيرة التي تكون داعمة للمصانع الكبيرة التي تعتمد عليها "أرامكو".وأوضحت أن "اكتفاء" عزز وعي المستثمرين بأهمية الصناعات الصغيرة، مؤكدا أن البرنامج يحفز الناتج المحلي ويحفز برامج التوطين وجودته من خلال برامج التدريب والتأهيل، لذا "نجد اكتفاء يهتم بهذه النقطة بالتالي أعطى البرنامج جودة عالية لرأس المال البشري في المملكة".وأفادت بأن القطاع الخاص، الذي يقود اقتصاد المملكة، يعد المعيار الأساس لقياس نمو الاقتصاد الحقيقي، لذا فإن الشركات الكبيرة التي تتبنى برامج اكتفاء وتوطين رأس المال البشري ودعم المنتج المحلي سترفع من معدلات نمو الاقتصاد السعودي عالميا.ولفتت إلى أن المشاركة في معارض "اكتفاء" مهمة للغاية باعتبار أنها تعطي فرصا للشباب للتعرف على الشركات المشاركة، الأمر الذي يتطلب من الجامعات السعودية تنظيم زيارات للمعرض لتعريف الشباب بطبيعة الصناعات المطلوبة والفرص الموجودة في السوق وطبيعة التخصصات المطلوبة في الأعوام المقبلة.من جانبه، قال عبدالعزيز القحطاني، مستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية، إن برنامج "اكتفاء" من البرامج الاقتصادية النوعية التي تعد رافدا مهما من روافد دعم الناتج المحلي، حيث أسهم بشكل مباشر في جذب 500 استثمار داخل المملكة منذ تأسيسه في 2015 حتى الآن بنفقات رأسمالية تقدر بمليارات الدولارات، من بينها أكثر من 100 استثمار قيد التشغيل الآن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتفيد الاقتصاد وتوفر آلاف الوظائف الجديدة.وأضاف القحطاني، أن برنامج اكتفاء برهن على الفوائد المحققة من الدخول في شراكات ناجحة مع الشركات والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب عرض تجارب الشركات الرائدة.