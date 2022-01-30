سوق النفط تراهن على الاتجاه الصعودي .. ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتراجع المخزونات

تتطلع أسواق النفط إلى مزيد من الصعود بتأثير من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية واستمرار تراجع المخزونات ، وفقا لما أكده تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي.يأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار النفط الخام مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي بفعل التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، التي أدت إلى زيادة المخاوف من شح أو انقطاع الإمدادات النفطية من منتجين كبار.وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى منذ سبعة أعوام قفزت أسعار خام برنت متجاوزة 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مدعومة بسلسلة من العوامل الصعودية، أولها بقاء المخزونات المنخفضة، وهو ما كان السبب الأول وراء توقعات البنوك الاستثمارية بشأن بلوغ النفط سعر مائة دولار للبرميل على المدى القصير.وأشار التقرير إلى حقيقة أن المخزونات التجارية الأمريكية هبطت للتو للمرة الثالثة على التوالي، وثانيها أن معظم دول أوروبا فى حالة ترقب وقلق من تطورات المواجهة الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن التكهنات بأن النفط الروسي قد يحظر من السوق أضافت علاوة جيوسياسية أخرى إلى الأسعار.وأضاف التقرير أنه "في الوقت نفسه لا تزال ندرة الإمدادات النفطية مصدر قلق عالمي"، وهو ما يؤكده التراجع الحاد في الاستثمار، موضحا أن هناك قليلا جدا من المؤشرات على أن "أوبك +" ستكون على استعداد لزيادة إنتاجها على نحو أكثر مما هو مفترض في ظل شروط اتفاقها.وذكر التقرير أن التوقعات الصعودية للغاية تهيمن بالفعل على أسواق النفط، ويعزز ذلك توقعات الطقس السيئ التي تشير إلى أن طقسا أكثر برودة قادم، حيث شهدت العقود الآجلة للغاز أكبر ارتفاع لها في يوم واحد هذا الأسبوع.وبينما سجل خاما القياس برنت والأمريكي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يستعد وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك +" لعقد الاجتماع الشهري الجديد، الأربعاء المقبل، لاستعراض تطورات المخاطر فى السوق وتقييم أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية، ومن ثم يحددون مستوى إنتاج المجموعة لآذار (مارس)، ويحسمون مصير الزيادة الشهرية المطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي، وقدرها 400 ألف برميل يوميا.وفي هذا الإطار، نبه تقرير "ريج زون" النفطي الدولي - المعني بأنشطة الحفر - إلى تحول الاهتمام في سوق النفط الخام، إلى الأربعاء المقبل، حيث يتم عقد اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك +" لتقييم السوق واتخاذ قرار بشأن الإمدادات النفطية في آذار (مارس) المقبل، وبينما تعمل "أوبك +" على تخفيف قيود الإنتاج بشكل مطرد هناك قلق من أن الأعضاء لن يتمكنوا من الوفاء بالكميات الموعودة بالكامل.ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن إنتاج "أوبك +" يتزايد تدريجيا، لكنه لا يزال غير كاف لمواكبة الطلب، وإضافة إلى ذلك إذا غزت روسيا أوكرانيا فسيكون هناك بالتأكيد بعض الارتفاع في أسعار النفط، لأنه لا يمكن للعقوبات أن تؤثر فقط.وأشار التقرير إلى أن الأسواق تولي أيضا اهتماما وثيقا لأوكرانيا بسبب مخاوفها من أن روسيا قد تشن غزوا بعد حشد آلاف من القوات على الحدود، ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة.وذكر التقرير أنه مع صعود أسعار النفط الخام تم جر أسعار المنتجات الرئيسة إلى الأعلى، حيث ارتفعت أسعار البنزين في سوق نيويورك إلى أعلى مستوى موسمي في ثلاثة عقود، بينما يتجه متوسط أسعار الضخ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى تحقيق مكاسب شهرية بعد أن قفز 46 في المائة العام الماضي.وذكر تقرير أن أسعار النفط حققت مكاسبها الأسبوعية السادسة على التوالي مع تداول الأسعار بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أعوام، حيث حقق النفط الخام أداء قويا منذ بدء 2022.وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2 في المائة خلال الأسبوع، حيث أدى الطلب القوي إلى تشديد الأسواق العالمية، لافتا إلى أنه مع استمرار القيود على العرض يتوقع عدد من البنوك ومديرو شركات النفط عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل.وذكر التقرير، أنه إضافة إلى ذلك أسهمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مدفوعة بالمخاوف من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا في صعود النفط الخام.ونقل التقرير عن شركة "شيفرون" العالمية تأكيدها أن الطلب جاء قويا، وكان العرض يكافح قليلا لمواكبة ذلك، وهذا انعكس على السوق، موضحا أن الأحداث الجيوسياسية تؤثر في سوق السلع الآن أكثر مما كانت عليه في الماضي، وأن مائة دولار للبرميل من النفط الخام هي بالتأكيد ضمن نطاق ما يمكن أن نراه في الأشهر القليلة المقبلة.وذكر التقرير أن البداية الممتازة للنفط الخام هذا العام جاءت على الرغم من التصحيح الضعيف في أسواق الأسهم العالمية بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى استعداده لمواجهة التضخم.ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتحدى أسعار النفط الخام تراجع معنويات المخاطرة الأضعف في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن الاستهلاك على وشك العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة وواصلت المكاسب للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا أي 0.7 في المائة إلى 89.97 دولار للبرميل بعدما بلغت 91.04 دولار، الخميس الماضي، في أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا، أي 0.6 في المائة، إلى 87.10 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبعة أعوام عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة. والخامان سجلا بالفعل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر).وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة.من جانب آخر، ارتفع عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة بمقدار ستة حفارات هذا الأسبوع ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 610، حيث تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات جذابة للحفارين.وذكر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لأنشطة الحفر، أن عدد الحفارات زاد في الأسبوع الماضي بنحو ثلاثة إلى 604 مقارنة بالأسبوع السابق.وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الحفارات النشطة كان أعلى بمقدار 226 منصة من عدد الحفارات هذه المرة في 2021، لافتا إلى ارتفاع الحفارات الموجهة بالنفط بمقدار أربعة إلى 495، في حين ارتفعت الحفارات التي تعمل بالغاز بمقدار اثنين إلى 115.ونوه التقرير بانخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى 11.6 مليون برميل يوميا للأسبوع المنتهي في 21 كانون الثاني (يناير)، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وهذا يقل مائة ألف برميل في اليوم عن الأسبوع السابق، لكنه ارتفع إلى 11 مليون برميل في اليوم في بداية 2021.وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار حفار واحد هذا الأسبوع، حيث دعت وكالة معلومات الطاقة، إلى إنتاج قياسي من حوض بيرميان في شباط (فبراير)، حيث تجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، بينما لم يطرأ أي تغيير على عدد الحفارات في ثاني أكثر الأحواض غزارة في البلاد، إيجل فورد، موضحا أنه يبلغ إجمالي عدد الحفارات في برميان الآن 293 مع إجمالي 50 منصة في "إيجل فورد".