بناء دولة .. يوم فارق

كما كان يوم 23 أيلول (سبتمبر) 1932، يوم إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن توحيد المملكة، ويوما عادت فيه الأمور إلـى نصابها بشعب طموح واحد متعاضد في دولة واحدة راسخة الأقدام، وكما كان ذلك اليوم مجليا للحقيقة وقاطعا لدابر الفوضى والعجز، جاء الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليعيد الأمور إلى نصابها في مجرى التاريخ، وذلك بتحديد 22 شباط (فبراير) من 1727، يوم تأسيس المملكة، لتسير بتاريخها العظيم الممتد منذ ثلاثة قرون إلى اليوم وتمضي إلى المستقبل الزاهر.

ويرتبط يوم التأسيس بشخصية عبقرية واستثنائية وهو الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، ولأعماله وإنجازاته دور محوري في مسيرة الدولة السعودية واستمرارها، إذ أسسها وأرساها لتبقى كيانا مكينا منيعا شامخا.

الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية عاصمة البلاد الأولى في منتصف 1139هـ/1727، في خضم فوضى سياسية في الجزيرة العربية، تنكفئ فيه كل بلدة وإقليم في حكم مستقل نسبيا، بشكل لا يلبي المتطلبات الدنيا لقيام أي حضارة، أو ازدهار، أو ثقافة، وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال والحروب ولبعض القوى نفوذ عليها، حتى قرر الإمام أن يكسر منظومة الفرقة ويرفع شعار الوحدة، مبادرا بمدينته الدرعية موحدا شطريها، تحت حكم واحد، مستقلة سياسيا بعيدا عن أي قوة خارجية، مهتما بتنظيم مواردها الاقتصادية، وبالمظهر الحضري للدولة لتحلق إلى عصر جديد كان يراه ببصيرته النافذة، لتشهد تلك المدينة المشرفة على وادي حنيفة استقرارا كبيرا وازدهارا في مجالات متنوعة.

ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتماد 22 شباط (فبراير) يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، وإجازة رسمية، استذكارا لمرحلة تاريخية لدولة حديثة وحضارة متجذرة وثقافة راسخة منذ ثلاثة قرون.

وهذا الإعلان يأتي دلالة واضحة على مدى حرص القيادة على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة، بربطهم معرفيا بالشخصية، التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري، الذي نرى ثمار تأثيره اليوم ــ بحمد الله وتوفيقه.

كان يوم التأسيس يوما فارقا في تاريخ الجزيرة العربية، فقد عرف الناس بعدها معنى الدولة وقيمة الانضواء تحت لوائها، دولة ينتظم فيها العمل الجماعي في عقد واحد من أجل اقتصاد مزدهر، وكان لذلك أثره العميق في وجدان العربي الأصيل، فما عرف الجميع المعنى الذي يعنيه قيام الدولة العربية السعودية في وسط الجزيرة حتى انضم الجميع إليها، ولما دقت طبول الحرب ودعوات العودة إلى الفوضى والانعزال من القوات العثمانية المعتدية ومهاجمتها للدول الفتية في بعض الفترات حتى يعود الشعب الأصيل لينضم تحت لواء الدولة مجددا العهد بالولاء.

وبينما لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى سبعة أعوام، قامت المملكة بعد عشرة أعوام فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد امتداد الدولة، ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.

هذا الوطن العظيم بهذا الامتداد الذي يشهد به التاريخ وتشهد به الآثار، والأسوار، والطرق والحجيج، يخبرنا عن كل ما أسهم في توحيد أبناء الجزيرة العربية منذ ثلاثة قرون في دولة لها هذا الإرث التاريخي العظيم، دولة يحمل مشاعل النور فيها رجال من آل سعود جيلا بعد جيل في كل مراحلها الثلاث، ليبقى نور الحق المبين بيد من أضاءها للناس نبراسا للحضارة، ومقلاعا للجهل والمرض والتخلف، وتعود الدولة لأهلها والفضل لأصحابه بمبادئ واضحة ومفاهيم راسخة قامت عليها من تاريخ التأسيس حتى اكتملت معالمها في 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان "23 أيلول (سبتمبر) من 1932" يوم وحدها الملك عبدالعزيز تحت الراية الخضراء مملكة عربية سعودية وأصبح ذلك اليوم يوما وطنيا في التقويم السعودي السنوي.

في هذا المسار الطويل من الجهاد والعمل والإخلاص والتضحيات الكبيرة للأجداد، شكلت الدرعية نقطة انطلاق هذا المشهد التاريخي، ذلك أنها كانت عاصمة الأئمة الأوائل من أسرة آل سعود، وبقيت كذلك حتى نقل الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ العاصمة إلى الرياض، ومقرا للحكم في 1240هـ/ 1824، فالدرعية والرياض تشكلان في بادئ الأمر ومحصلته، الرصيد التاريخي الذي لا ينضب، وتشهدان معا في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تطورا هائلا على جميع الأصعدة، ووجدت الدرعية اهتمامه البالغ منذ كان أميرا لمنطقة الرياض، فأعاد إحياء الدرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، ما جعلها تحظى باهتمام عالمي.

كما لقيت الدرعية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاهتمام ذاته من خلال تطوير عديد من المشاريع على مساحة تتجاوز 190 كيلو مترا مربعا، حيث يعد مشروع بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم، دشنه خادم الحرمين الشريفين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وتابع منجزاته المتنامية، ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتكون الدرعية التاريخية واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية وأماكن الجذب في المنطقة والعالم.

ويأتي اهتمام رؤية 2030 بتطوير مدينة الدرعية التاريخية وحي الطريف، لأن الأحداث التي مرت على السعودية بدءا من تلك البقاع لم تزل ماثلة أمامنا اليوم في الأسوار، والطرق، ووداي حنيفة كشهود عيان على جهود الرجال المخلصين، وهو ما يعطي أبناء هذه البلاد الحق بأن تفخر بتاريخها وتحتفي به وتعيد التذكير به كقيمة ثقافية، كأي دولة متحضرة ليكون "يوم التأسيس" ذكرى خالدة تربط الحاضر على نحو مستمر ومستدام بامتدادات الدولة السعودية الضاربة في جذور التاريخ، وتمضي هذه الدولة العظيمة بتاريخها العريق نحو المستقبل المزهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فخرا للعرب والمسلمين، تسارع إلى المجد والعلياء، وتمجد خالق السماء.