مناجم فحم بولندية تتفق مع نقابات عمالية على زيادة الأجور بنسبة 10%

أبرمت شركة مناجم الفحم البولندية "ياسترسيبسكا سبولكا فيجلوفا" (جيه.إس.دبليو إس.إيه) اتفاقا بشأن الأجور مع النقابات العمالية لزيادة الأجور بنسبة 10%، حسبما ذكرت الشركة في تقرير تنظيمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الزيادة في صندوق المكافآت هذا العام سوف تصل إلى نحو 250 مليون زلوتي (60.8 مليون دولار).

وتوصلت شركة إنتاج النحاس الوحيدة في البلاد، "كيه.جي.اتش.إم بولسكا ميدز"، إلى اتفاق مع النقابات في 27 يناير لرفع الرواتب بنسبة 10%.

وارتفع التضخم في بولندا إلى 8.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2021.