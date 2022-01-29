الصين: 3.79 تريليون دولار حجم سوق الصرف الأجنبي في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أن سوق الصرف الأجنبي بالصين شهدت حجم معاملات بلغ 24.11 تريليون يوان (حوالي 3.79 تريليون دولار أمريكي) في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم ، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء، على وجه التحديد، 3.64تريليون يوان الشهر الماضي، في حين بلغ حجم المعاملات بين البنوك 20.47 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات المجمعة للسوق الفورية45. 8 تريليون يوان، وسوق المشتقات المالية 15.67 تريليون يوان الشهر الماضي.

ووصل حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 79. 237 تريليون يوان في عام 2021، حسب بيانات الهيئة.