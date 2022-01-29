انكماش أكبر اقتصادات أوروبا في الربع الرابع .. القيود عرقلت النشاط الاقتصادي

انكمش الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إذ عرقلت قيود مكافحة انتشار المتحور أوميكرون النشاط الاقتصادي.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.7 في المائة على أساس فصلي في قراءة معدلة، وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" انكماش الاقتصاد الألماني 0.3 في المائة.وكشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زادت الحكومة الإنفاق، كما شهد قطاع التشييد انكماشا.ونما الاقتصاد الألماني 2.8 في المائة في العام الماضي، وتخفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 3.6 في المائة.وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك أمس إنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 2.3 في المائة في 2023.وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أقل من المتوقع.وكان هذا النمو منخفضا، مقارنة بعديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، بما في ذلك فرنسا.ولا يزال الاقتصاد الألماني متخلفا عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2021 بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها 2019، أي الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا.ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة كورونا تؤثر في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور "أوميكرون" جميع أنحاء البلاد.وعلى الرغم من أن دفاتر الطلبات لعديد من الشركات ممتلئة، لا يمكن تلبية هذه الطلبات بالسرعة المعتادة بسبب نقص المواد.ومن غير المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من هذا العام أي تحسن بسبب تأثيرات موجة "أوميكرون" ويتوقع المحللون مزيدا من التراجع في النمو الاقتصادي في تلك الفترة.وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022، وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 3 و4 في المائة، على غرار المعدلات، التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في 2009.ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاقتصاد يمر حاليا بـ"مرحلة اللحاق بالركب"، بحسب "الألمانية".إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا في المتوسط خلال العام الماضي على نحو غير مسبوق منذ 1981، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في فيسبادن أن أسعار الواردات إلى ألمانيا ارتفعت العام الماضي 13.5 في المائة.وبحسب البيانات، بلغ الارتفاع- الذي كان مدفوعا بشكل رئيس بأسعار الطاقة- ذروته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما أصبحت أسعار الواردات أعلى بنسبة 24.7 في المائة على أساس سنوي.وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تراجع الارتفاع إلى 24 في المائة.في المقابل، ارتفعت أسعار الصادرات الألمانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 10.9 في المائة، وبلغت نسبة ارتفاعها على مدار العام الماضي 5.6 في المائة في المتوسط مقارنة بـ2020.من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للشبكات أمس أنها حظرت بيع ما يقرب من 23 مليون منتج في ألمانيا العام الماضي، وشكلت سماعات رأس لاسلكية وطائرات مسيرة النسبة الأكبر من المنتجات المحظورة.وقالت الهيئة إنه تم منع بيع 7.7 مليون سماعة رأس لاسلكية تعمل على ترددات لاسلكية مخصصة فقط لخدمات الطوارئ مثل الشرطة أو فرق الإطفاء.كما حظرت السلطات تداول سماعات رأس أخرى بسبب مشكلات تتعلق بغياب تعليمات التشغيل الألمانية أو فقدان الوثائق الفنية الصحيحة.وتركز الهيئة بشكل خاص على مراقبة مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية للوائح المعمول بها في ألمانيا.كما رفضت الهيئة الملايين من أجهزة القياس الرخيصة أو المعيبة والطائرات دون طيار، التي يتم التحكم فيها عن بعد بسبب مشكلات تتعلق بالتوافق مع اللوائح.ومقارنة بـ2020، زاد عدد المنتجات المحظورة بواقع نحو مليوني منتج، وكان نصيب الأسد منها يتعلق بمبيعات عبر الإنترنت.وحددت الهيئة ما مجموعه 1936 منتجا يتم بيعها على منصات عبر الإنترنت لا تتوافق مع المواصفات الأوروبية، ما أدى إلى شطبها من القائمة.وكان تجار التجزئة عبر الإنترنت محط اهتمام محققي الهيئة لأعوام، بسبب مشكلات تتعلق في الغالب بالسلامة.