صندوق النقد: التعافي الاقتصادي الصيني يفتقر إلى التوازن .. والزخم يتباطأ

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس، "إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ"، متوقعا استمرارها خلال 2022.وجاء في تقرير الصندوق "حققت الصين تعافيا متقدما، لكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم". وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد - 19، وتباطؤ الاستثمارات العقارية.وأشار التقرير إلى "تثاقل كبير" في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال 2022. كما أسهم "تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي" في تباطؤ الاقتصاد الصيني.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8 في المائة. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1 في المائة العام الماضي.وبحسب "الألمانية"، أشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين "تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية 2021"، ما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.وقال الصندوق "إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، أحرزت تقدما، لكن على نحو متفاوت".وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشاريع التي تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص.وقال "إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، فاقمت من غموض السياسات".إلى ذلك، تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في هونج كونج خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه المدينة مخاطر متزايدة خلال الشهور المقبلة مع استمرار جهود السيطرة على المتحور أميكرون من فيروس كورونا.وأظهرت التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة أمس أن الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج سجل نموا في الربع الأخير 4.8 في المائة مقارنة بالربع السنوي نفسه من 2020.وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم يتوقعون أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة.وبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي بأسره 6.4 في المائة مقابل تقديرات بأن يصل المعدل إلى 6.6 في المائة، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش.وفاقمت إجراءات الوقاية من جائحة كورونا الآفاق الاقتصادية في هونج كونج، في الوقت الذي كانت فيه المستعمرة البريطانية السابقة تسعى للوصول إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي سبقت تفشي فيروس كورونا.ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا للوقاية من كورونا فرض قيود على السفر حتى 17 شباط (فبراير) المقبل، وحظر ارتياد المطاعم وإعدام آلاف الحيوانات الأليفة. ويعد تأخر فتح الحدود مع الصين عنصرا رئيسا وراء خفض الآفاق الاقتصادية لهونج كونج، بالنظر إلى أهمية التدفق السياحي من بر الصين الرئيسي إلى الجزيرة.