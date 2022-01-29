الاقتصاد الأمريكي يفقد وتيرته السريعة مع تعثر سلاسل التوريد .. إنفاق المستهلكين يتراجع

انخفض إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد وتيرته السريعة مع دخول العام الجديد، وسط تعثر سلاسل التوريد وانتشار إصابات كوفيد - 19، في حين زاد التضخم السنوي بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينيات.وقالت وزارة التجارة أمس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، انخفض 0.6 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 0.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة.وأدى النقص الناتج عن ضعف سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 في المائة بعد ارتفاعه 0.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وخلال 12 شهرا حتى كانون الأول (ديسمبر)، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5.8 في المائة. وكان هذا أكبر زيادة منذ 1982 وتبع زيادة 5.7 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر).ويزيد التضخم على الهدف المرن للاحتياطي الاتحادي 2 في المائة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في آذار (مارس).إلى ذلك، وعلى مرمى حجر من البيت الأبيض، يتواصل العمل على تحويل أقسام من مبنى في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن كان يضم مكاتب استخدمتها سابقا وزارة العدل الأمريكية، إلى منازل لمئات الأشخاص.وبحسب "الفرنسية"، يندرج هذا التحويل للمساحات المكتبية الشاغرة ضمن موجة مشاريع تعرف بـ"إعادة الاستخدام المتكيف" اجتاحت سوق العقارات الأمريكية 2021، إذ يشتري مطورون فنادق ومكاتب متعثرة بهدف تحويلها إلى شقق سكنية.ويقول مايكل إبرامز، المدير العام لشركة التطوير العقاري "فولجر - برات" التي تحول المبنى المكون من 14 طبقة في جادة نيويورك في العاصمة الأمريكية إلى 255 شقة إن "السوق قالت كلمتها بأن خطط التحويللمساكن لها فائدة أكبر من إبقاء المبنى للمساحات المكتبية".وخلص استطلاع أجرته شركة "رنت كافيه" المتخصصة في إعلانات الشقق السكنية، إلى أن نحو 20 ألفا ومائة شقة بنيت عبر تحويل عقارات في الولايات المتحدة العام الماضي، ويشكل هذا الرقم تقريبا ضعف ما كان عليه في العام الماضي.ويمكن أن تقدم عمليات التحويل هذه طريقة للمضي قدما في مراكز المدن الأمريكية التي لم تبق على حالها بعد ترك الموظفين مكاتبهم مع بدء جائحة كوفيد - 19 قبل عامين تقريبا، ما وضع أصحاب العقارات والشركات المحلية في وضع صعب.ويعد إبرامز أن "الانتعاش البطيء لسوق المكاتب سيجعل النهوض بالمكاتب الخالية مكلفا أكثر".وقد تؤدي عمليات تحويل العقارات إلى شقق دورا في تقليص النقص في المساكن المقبولة الأسعار، خصوصا في مدن مثل واشنطن، حيث يشكل غلاء الإيجارات واقعا ثقيلا للكثيرين.ويقول لورنس يون كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين NAR "من المنظور العام، نحتاج فقط إلى زيادة العرض ما سيسمح بانخفاض أسعار الشقق والإيجارات".ورغم الانكماش الناجم عن الجائحة، ارتفع متوسط سعر المنازل 15.8 في المائة خلال 2021. وبحلول الشهر الماضي لامس العرض أدنى مستوى له على الإطلاق، وفق بيانات NAR، ما فاقم أزمة السكن المقبول التكلفة المستمرة منذ ما قبل الجائحة.وبدءا من 2017، صنف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي 48 في المائة من المستأجرين بأنهم "مثقلون بالإيجارات"، ما يعني أنهم خصصوا أكثر من 30 في المائة من دخلهم لدفع الإيجار، وارتفع هذا الرقم ست نقاط مئوية على مدى الأعوام الـ16 الماضية.وتشير ترايسي هادن لوه من "بروكينجز مترو" إلى أن الولايات المتحدة لديها وفرة في المكاتب يعود تاريخ كثير منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي الآن قديمة جدا لدرجة أنها لن تجذب الشركات.وتلفت هادن لو في مقابلة إلى تصاميم هذه المكاتب التي تركز على احتياجات عفا عليها الزمن مثل المساحة المخصصة لخزائن الملفات، معتبرة أن المبنى بأكمله أصبح قديما.ويرى مارك إيرلك رئيس قسم الاستثمار في "روز أسوسياتس" التي حولت مكاتب نيويورك إلى مساكن، أن مثل هذه المشاريع تميل إلى أن تكون "عقارات ذات مواقع جيد تحتاج إلى استخدام أفضل".ويشمل أحد المشاريع التي تعمل عليها شركته في تحويل مكتب كانت تستخدمه سابقا شركة الاتصالات AT&T إلى مكان يرغب الناس بالسكن فيه.ويعد إيرلك أن المبنى الذي يفتقر إلى وسائل الراحة كمواقف السيارات المسقوفة مثلا لن يجتذب المستأجرين التجاريين.ومع ذلك، ستخصص في الشقق الجديدة مساحات مشتركة للعمل، في ظل وجود رغبة لدى عدد كبير من المستأجرين بمواصلة العمل من المنزل، وفق إيرلك.ويلجأ المطورون في واشنطن إلى العقارات التي كانت تشغلها سابقا الحكومة الفيدرالية، ومن بينها THE WRAY، وهو مبنى كانت تستخدمه وزارة الخارجية وجدد بالكامل ليتحول إلى شقق منزلية.أما العلامات التي تشير إلى استخداماته السابقة فموجودة عند المدخل، حيث لا يزال البلاط نفسه، إضافة إلى دليل يذكر أسماء مكاتب وزارة الخارجية التي كانت موجودة فيه.ويشرح إبرامز أن "عدد المستأجرين الذين يعودون إلى هذه المباني انخفض بشكل كبير، ما يشكل ضغطا على هذا المستوى من العقارات، ويقدم بالتالي الفرص".وتشير لوه إلى أن مشاريع إعادة الاستخدام المتكيف تميل إلى طلب إيجارات عالية، لأنها في الأغلب ما تتطلب أعمال تجديد باهظة الثمن مثل بناء الحمامات جديدة في المباني، إذ كانت هذه الحمامات مشتركة في السابق.وفي حين ثبت أن زيادة عدد المنازل تخفف من الضغوط على الأسعار في أماكن أخرى من سوق السكن، فإن "هذا ليس حلا لأزمة الإسكان"، وفق لوه.وتضيف "هذا حل لإنعاش مراكز المدن وأماكن مماثلة، إذ تهيمن عليها مساحات كتلك المخصصة للمكاتب".من جهة أخرى، انهار جسر في بيتسبرج أمس قبل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمدينة التي كانت في السابق من قلاع إنتاج الصلب لإبراز جهوده في مجال تعزيز البنية التحتية في البلاد.وقالت السلطات إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح عندما انهار الجسر المغطى بالجليد نحو الساعة السادسة صباحا أمس. وأضافت أن الأنباء أفادت بحدوث تسرب ضخم للغاز في المنطقة وقت انهيار الجسر.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن أحيط علما بانهيار الجسر وإنه سيقوم بالزيارة كما هو مقرر. وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال بالمسؤولين في ولاية بنسلفانيا والمسؤولين المحليين للوقوف على تطورات الحادث.ويبرز الانهيار دعوة بايدن إلى ضخ استثمارات ضخمة في الجسور والطرق السريعة المقامة منذ وقت طويل وغيرها من البنية التحتية في الولايات المتحدة.