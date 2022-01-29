"ذا جروفز".. مفاهيم جديدة في تصميم الوجهات العالمية

في ظل الإقبال الواسع على "ذا جروفز"، إحدى وجهات موسم الرياض التي تقدم تجربة رفاهية مرموقة، تلقى التصاميم الداخلية للمطاعم والمجسمات، التي تضاهي الوجهات العالمية، إعجابا كبيرا من قبل الحضور.وتتبنى هوية التصميم الداخلي للمنطقة نمط الحدائق الريفية والبيوت الزجاجية، وتتوزع على امتدادها مجسمات جميلة لبعض الحيوانات، مثل الغزلان والزرافات، بينما تقام ورش عمل تدريبية للزوار.وتقدم "ذا جروفز" مفاهيم متجددة في تنسيق الإضاءة، حيث تضم أكثر من 50 مصباحا معلقا داخل المتاجر والمطاعم الزجاجية، كما ابتكرت تصميما مختلفا للمدافئ حول المطاعم وداخلها، حيث صممت كل مدفئة على شكل مصباح أرضي فاخر، كما تتبع المطاعم النمط نفسه لهوية المنطقة، كتعليق الثريا داخل المطعم، ووضع مجسمات أصغر حجما لحيوانات الريف الأليفة.وتواصل المناطق الفرعية لـ"ذا جروفز" استقبال زوارها مستفيدة من تنوع عروضها، والتجارب الفريدة التي تقدمها لهم، إذ تجمع بين المطاعم الفاخرة، والجمال والتجميل، وبوتيكات الأزياء العالمية، والمجوهرات والإكسسوارات، والمقاهي المختصة.من جانبه، لقي معرض Lift للفن المعاصر والحديث، وهو أحد المعارض الفنية المشاركة في منطقة "ذا جروفز"، إقبالا واسعا من قبل الزوار المهتمين بالفن التشكيلي، ولفتت اللوحات التشكيلية للفنانة الهنوف اللعبون داخل المعرض انتباههم ولقطات كاميراتهم، حيث توزعت داخل المعرض بتسلسل يسرد قصصا لشخصية أم مع أبنائها.وابتكرت الهنوف ضمن اللوحات خامات فنية جديدة، واتبعت فيها نمط الرسم التجريدي البسيط على القماش، كما طعمت تلك اللوحات بخامات تناسب موضوعاتها الفنية، مثل: أقمشة السجاد، والإسفنج المقوى، متبعة في ذلك تقنية فن الديكوباج، والتطريز البسيط، واستطاعت تمييز تلك اللوحات بتوزيع الألوان المتناسق مع خامات الأقمشة المتنوعة.وعبرت كل لوحة من لوحات الهنوف عن موقف اجتماعي يتكرر في الحياة اليومية داخل المجتمع السعودي، مثل: وقت العصر، ولعبة فتاحي يا وردة، وحبل الغسيل، وترتكز معظم تلك اللوحات على موضوع الأم داخل العائلة السعودية، كمحرك أساس لمعظم اللحظات العائلية الجميلة.