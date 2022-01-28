مخاوف الإمدادات تدفع النفط لسادس أسبوع من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا أي 0.7 بالمئة إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغت 91.04 دولار أمس الخميس في أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أي 0.6 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة. لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الجمعة إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.