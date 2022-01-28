أسوأ أداء أسبوعي لـ"نيكي" في شهرين ومكاسب "أبل" تحد من الخسائر

تعافى المؤشر نيكي الياباني اليوم بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة أبل، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.

وتمسك نيكي بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09 في المائة ليغلق عند 26717.34 نقطة. وكانت تلك أول جلسة للمكاسب في أربعة مع صعود قرابة عشرة أسهم مقابل تراجع واحد.

وخلال الأسبوع تراجع نيكي 2.93 في المائة في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 في المائة لكنه لا يزال منخفضا 2.61 في المائة خلال الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وحققت شركة أبل، أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، مبيعات قياسية خلال الربع الأخير من العام متجاوزة توقعات المحللين.

وقفز سهم سوني جروب 3.95 في المائة متعافيا من أقل مستوياته منذ مطلع أكتوبر. وارتفع سهم تويوتا موتور 3.42 في المائة متعافيا من أقل إغلاق منذ بداية العام.

وصعد سهم فوجي إلكتريك 10.43 في المائة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكي بعد تسجيل أرباح قوية أمس الخميس.

لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.32 في المائة إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

وكان سهم فوجيتسو الأكبر تراجعا من حيث النسبة المئوية وهوى 9.95 في المائة بعد تسجيل الشركة نتائج مخيبة للتوقعات.