الشكر لله ثم للأخضر

اقترب المنتخب السعودي لكرة القدم من التأهل إلى كأس العالم 2022 في الدوحة، للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تغلب على ضيفه عمان 1/ 0 أمس ضمن المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية للمجموعة الثانية، التي شهدت فوز اليابان على الصين 2/ 0، واكتساح أستراليا ضيفتها فيتنام 4/ 0،ونال الأخضر الشكر من الجمهور السعودي بعد أن عزز صدارته بعد أن رفع رصيده إلى (19 نقطة) دون أي خسارة حيث لم يفقد سوى نقطتين إثر تعادله مع أستراليا سلبيا، بفارق أربع نقاط عن اليابان (15 نقطة)، وخمس عن أستراليا (14 نقطة)، وتجمد عمان في (7 نقاط)، الصين (5 نقاط)، وفيتنام بلا رصيد.أمام 47364 مشجع في الجوهرة المشعة، يدين الأخضر الفوز لمهاجمه فراس البريكان بعد أن استغل كرة مرتدة من الحارس العماني وترجمها هدفا (48).وأنهى اليابان الباحث عن تأهل سابع تواليا آمال الصين في بلوغ المونديال، بهدفين سجلهما يويا أوساكو من ركلة جزاء (13) وجونيا إيتو (61)، فيما دك المنتخب الأسترالي مرمى فيتنام برباعية جايمي مكلارين (30)، توم روغيتش (45)، كريج جودوين (72، 76).وفي المجموعة الأولى، أصبحت إيران أول المتأهلين إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي البرازيل وروسيا وللمرة السادسة عموما بفوزها على العراق 1/ 0 سجله مهدي طارمي (48)، كما تغلبت كوريا الجنوبية على لبنان 1/ 0 سجله تشو (45)، وكسبت الإمارات ضيفتها سورية 2/ 0 سجلهما كايو كانيدو (43)، ويحيى الغساني (70).وتتصدر إيران برصيد (19 نقطة)، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية (17 نقطة)، بينما تملك الإمارات (9 نقاط)، لبنان (5 نقاط)، العراق (4 نقاط)، وسوريا (نقطتان).ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي.