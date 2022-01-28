زخم واسع في قطاع السيارات العالمي .. استحواذات واستثمارات بـ 23 مليار يورو

يشهد قطاع السيارات العالمي، زخما واسعا، عبر عدة تحركات، تشمل استحواذات لتطوير البطاريات بهدف تقليل وزنها وزيادة عمر الشحن، إضافة إلى استثمارات بـ23 مليار يورو بين تحالف فرنسي - ياباني لإنتاج سيارات كهربائية في الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي التفاصيل، تعتزم شركة مرسيدس بنز الألمانية الاستحواذ على حصة في شركة برولوجيوم التايوانية المصنعة لبطاريات الحالة الصلبة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، بهدف تطوير الجيل التالي من بطاريات السيارات.

وأعلنت "مرسيدس-بنز" من مقرها في شتوتجارت أمس أن أولى البطاريات من هذا النوع، التي تستخدم الإلكتروليت الصلب بدلا من السائل، يمكن تركيبها في سيارات شركة السيارات الألمانية الفاخرة خلال الأعوام المقبلة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة بشأن المبلغ الذي سيتم استثماره.

وبحسب "الألمانية"، يهدف المشروع المشترك إلى تقليل وزن خلايا البطارية بهدف زيادة عمر الشحن لبطارية السيارة، وهو أمر مهم لعديد من مشتري السيارات عند التحول من محركات الاحتراق إلى وحدات الطاقة الكهربائية، كما يمثل الشحن السريع هدفا آخر للمشروع.

وقال فينسينت يانج، مؤسس "برولوجيوم" ورئيسها التنفيذي "لقد عملنا مع مرسيدس بنز على اختبار خلايا بطارية السيارة الكهربائية منذ 2016، ونحن متحمسون لتعزيز وتوسيع شراكتنا".

وأضاف يانج "نتوقع العمل مع "مرسيدس-بنز" لإثبات التطبيق الفعال لخلايا بطاريات الحالة الصلبة الآمنة عالية الأداء لتلبية معايير الجودة العالية لمرسيدس-بنز".

من ناحية "مرسيدس بنز"، قال ماركوس شايفر كبير مسؤولي التكنولوجيا "نعتقد أن المدى والكفاءة هما معايير الصناعة الجديدة للسيارات الكهربائية. تساعد تقنية الحالة الصلبة على تقليل حجم البطارية ووزنها".

وكانت "مرسيدس-بنز" أعلنت العام الماضي خططا للانتقال إلى وحدات الطاقة الكهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد أينما تسمح ظروف السوق بذلك.

إلى ذلك، أعلن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز أمس أنه سيستثمر 23 مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية في الأعوام الخمسة المقبلة.

وبحسب "الفرنسية"، أوضح تحالف الشركات المصنعة الثلاث في بيان أنه سيطرح 35 نموذجا من هذه السيارات بحلول 2030.

وقال التحالف الفرنسي - الياباني في بيانه "إنه من المقرر أيضا تعزيز استخدام منصات مشتركة بين الشركات الثلاث ليشمل 80 في المائة من إجمالي نماذجها في 2026 مقابل 60 في المائة حاليا".

ويؤكد هذا الإعلان العمل المتسارع للتحالف في كهربة السيارات إذ استثمر أعضاؤه الثلاثة أكثر من عشرة مليارات يورو في هذا المجال حتى الآن.

وهذه أيضا من أوائل الأهداف التي يعلنها التحالف بالأرقام منذ تجديد قادة "رينو" و"نيسان" بعد سقوط كارلوس غصن نهاية 2018، ما تسبب في أزمة ثقة خطيرة بين الشريكين.

وقال جان دومينيك سينار رئيس التحالف ورئيس شركة رينو أمس خلال مؤتمر عبر الإنترنت "قبل ثلاثة أعوام كان التحالف يمر بأزمة غير مسبوقة في تاريخه على خلفية انعدام الثقة".

وأكد سينار أن "هذه الأزمة انتهت" وأن الحلف اليوم "أقوى من أي وقت مضى" مع "أسس متينة" و"تعاون مرن".

وذكر أن الشركة تتوقع أن تتراجع أزمة نقص أشباه الموصلات في النصف الثاني من هذا العام، حتى مع استمرار مشكلات الإمدادات في بداية هذا العام.

وقال مع تليفزيون "بلومبيرج"، "ربما أكون أكثر تفاؤلا قليلا بشأن نهاية هذا العام.. يحتمل أن يكون النصف الأول صعبا بعض الشيء ويظل لدينا بعض الأزمات التي تجب مواجهتها".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ وصول مزيد من الإمدادات إلى المصانع في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف "نتوخى الحذر بشأن هذا العام، وربما نكون أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى النصف الثاني".

من جهتها، ذكرت كلوتيلد ديلبو المديرة المالية لـ"رينو" أن استثمار التحالف 23 مليار يورو في السيارات الكهربائية يأخذ في الحسبان الخطط الاستراتيجية الخاصة بكل منها، التي كشفتها الشركات الأعضاء من قبل.

في السياق، وللمرة الثانية خلال نحو نصف عام قررت شركة نيسان موتور اليابانية استدعاء مئات السيارات من طراز روج فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" المدمجة.

ويتعلق العيب الذي قررت الشركة استدعاء السيارة بسببه، باحتمال تآكل موصل كهربائي معيب بسبب المياه والأملاح ما يؤدي إلى احتمال نشوب حريق في السيارة.

وتشمل حملة الاستدعاء أكثر من 688.9 ألف سيارة إنتاج الفترة من 2014 إلى 2016، كما يمكن أن تتسبب الوصلات المعيبة في مشكلات مثل تعطل الزجاج الكهربائي لنافذة السائق وانقطاع الطاقة عن المقاعد، وخلل في عمل أنظمة التنبيه الضوئية لنظام الجر الرباعي، وفقدان طاقة البطارية، وفي حالات نادرة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال حريق في السيارة وزيادة خطر تعرض الركاب للإصابة.

وقالت "نيسان"، "إنها تلقت إخطارا عن وقوع ثلاثة حوادث غير مؤكدة قد تكون لها صلة بالخلل في الولايات المتحدة". في الوقت نفسه، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في هذه الحوادث.

وما زالت "نيسان" تطور خطة لعلاج المشكلة، في حين سيتم إرسال خطابات تنبيه أولية إلى أصحاب السيارات المستهدفة 2 آذار (مارس) المقبل، وسيتم إرسال خطابات نهائية إليهم بعد أن يتم الوصول إلى طريقة لحل المشكلة.

على صعيد متصل، أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي موتورز المملوكة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية اعتزامها تطوير أول سيارة كهربائية من إنتاجها وطرحها بحلول 2025. كما تعتزم الشركة البريطانية استثمار نحو 2.5 مليار جنيه استرليني "3.4 مليار دولار" في مشاريع مهمة خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وستطور الشركة وتنتج السيارات الجديدة في مصنع كرو في بريطانيا، على أن يتم طرح السيارة الكهربائية في السوق 2025. وتتوقع "بنتلي" أن يحقق برنامجها الاستثماري الكبير تحولا كاملا في محفظة منتجاتها بالكامل وفي مجمع كرو الصناعي الذي يضم نحو أربعة آلاف موظف.

وتأمل "بنتلي" من خلال الاستثمارات الجديدة أن تدمج تقنيات الإنتاج الخضراء الصديقة للبيئة في جيل جديد من التكنولوجيا الرقمية والتأثير البيئي المنخفض ومنشأة تصنيع عالية القيمة.

وبحسب "بنتلي"، فإن خطط تطوير السيارة الكهربائية تعد جزءا من استراتيجية "ما بعد الـ100" التي أطلقتها في 2020 بهدف تحول شركة بنتلي إلى شركة محايدة من حيث الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.

وتقول "بنتلي"، "إن استراتيجية (ما بعد الـ100) هي خريطة طريق طموحة وذات مصداقية تستهدف التخلص من الانبعاثات الكربونية في إجمالي نشاط الشركة بما في ذلك التحول إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100 في المائة خلال ثمانية أعوام".

وأعلنت "بنتلي" في وقت سابق من الشهر الحالي نمو مبيعاتها العالمية خلال العام الماضي 31 في المائة إلى 14659 سيارة في ظل الطلب القوي على السيارات الحديثة عالية القيمة. وزادت مبيعات السيارات الفارهة بشكل أساسي في الأسواق الرئيسة على مستوى العالم مثل الصين والولايات المتحدة.