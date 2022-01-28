192.5 مليار دولار مكاسب سوقية لأسهم عمالقة النفط .. قيمها 2.88 تريليون

استفادت شركات النفط العملاقة من ارتفاع أسهمها منذ بداية العام الجاري، نتيجة صعود أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ أعوام عدة، ما يعزز الأرباح للعام الجاري.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة في أسواق المال، فإن المكاسب السوقية لعمالقة النفط بلغت 192.5 مليار دولار خلال العام الجاري بزيادة 7.1 في المائة.

وبذلك تصل القيمة السوقية المجمعة لعمالقة النفط الكبرى، وهم "أرامكو السعودية، إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال"، نحو 2.88 تريليون دولار بنهاية جلسة 26 كانون الثاني (يناير) الجاري، مقارنة بنحو 2.69 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن حققت هذه الشركات الخمس زيادة في قيمها السوقية بأكثر من 234 مليار دولار خلال العام الماضي 2021.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوى فيما يزيد على سبعة أعوام بعدما تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارا للبرميل، ليرفع خام برنت مكاسبه إلى 16 في المائة منذ مطلع العام.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومن الصعوبات التي يواجهها تحالف "أوبك +" في زيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمار في عديد من الدول المنتجة.

وتشير توقعات بيوت الخبرة إلى أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، في ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أعوام.

ويتوقع كثيرون بلوغ الأسعار قريبا 100 دولار للبرميل، وهو ما زاد من أنشطة المضاربة على الاتجاه الصعودي المتزايد للأسعار.

وقالت "جولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الشهر، إن خام برنت يمكن أن يصل إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وفي تفاصيل الشركات، زادت القيمة السوقية لسهم أرامكو السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- بأكثر من 58.7 مليار دولار لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 1.97 تريليون دولار التي تعادل 36.9 ريال للسهم بحسب إغلاق جلسة 26 كانون الثاني (يناير) ليتداول السهم حول أعلى مستوياته في شهرين.

ويتداول سهم أرامكو بفارق لا يتجاوز 5 في المائة من أعلى مستوى تاريخي للسهم البالغ 38.7 ريال للسهم الذي تم تحقيقه في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وبحسب بيانات بورصة نيويورك، زادت القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل بنحو 55 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة عن قيمها بنهاية 2021.

في حين ارتفعت قيمة "شيفرون" بأكثر من 29 مليار دولار، ونحو 29 مليار دولار كسبتها أسهم "شل"، بينما زادت القيمة السوقية لـ "توتال" أكثر من 20 مليار دولار.

وإذا ما قارنا القيم السوقية الحالية لأكبر خمس شركات نفط من حيث القيمة السوقية وبما كانت عليه خلال آذار (مارس) 2020، ذروة جائحة كوفيد - 19، نجدها قفزت مجتمعة بأكثر من تريليون دولار وهي زيادة تقدر بنحو 56 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية