فورمولا إي .. الدرعية مضيئة للعالم

تشهد الدرعية اليوم انطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022 الذي يقام على مدار يومين وللمرة الرابعة في السعودية، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وسيشارك في السباق الذي سيقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة الدرعية، البالغ طولها 2.83 كيلو متر، 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا من مختلف دول العالم كالبرازيل، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، الصين، نيوزيلندا، وبريطانيا وغيرها.وسيقام سباق "فورمولا إي" ليلا للعام الثاني على التوالي، بعد أن استضافت السعودية أول سباق ليلي في تاريخ البطولة عام 2021، بأحدث تقنيات الإضاءة LED المصممة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بالمقارنة بـتقنيات الإضاءة الأخرى، وذلك كهدف رئيس لمواجهة التغير المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكا مثاليا في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.وسينضم ثلاثة متسابقين جدد إلى قائمة المتنافسين، وهم: الإيطالي أنطونيو جيوفنازي "دراجون بينسكه أوتوسبورت – الولايات المتحدة"، والبريطاني دان تيكتوم "نيو 333 – الصين"، والأمريكي أوليفر إسكيو "أفالانش أندريتي – الولايات المتحدة".وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي الدرعية الأولى والثانية إلى العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، في الجولة الثالثة في 12 شباط (فبراير) المقبل، على أن تقام الجولتان الرابعة والخامسة في إيطاليا "روما" يومي 9 و10 نيسان (أبريل)، بعد ذلك سينتقل السائقون إلى موناكو للمشاركة في الجولة السادسة في 30 نيسان (أبريل) 2022. وفي 14 و15 أيار (مايو)، ستشهد برلين انطلاق الجولتين السابعة والثامنة، لينتقل بعدها السباق إلى إندونيسيا أوائل حزيران (يونيو) لحساب الجولة التاسعة، أما الجولة العاشرة، فستقام في أوائل تموز (يوليو) في كندا، وتحديدا في فانكوفر، فيما ستستضيف نيويورك الجولتين الـ11، والـ12 في الـ16، والـ17 من تموز (يوليو) 2022.ويشهد الشهر ذاته إقامة الجولتين الـ13، والـ14 في لندن في يومي الـ30، والـ31، وتختتم منافسات الموسم الثامن في آب (أغسطس) في سيئول بإقامة الجولتين 15 و16.