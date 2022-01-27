ما علاقة شبكية العين بإصابة النوبة القلبية؟

توصل علماء وباحثون إلى طريقة دقيقة لقياس إمكانية حدوث نوبة قلبية في العام المقبل لدى المرضى، من خلال فحص يجرونه داخل شبكية العين عن طريق الذكاء الاصطناعي.

طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي AI يمكنه تحليل فحوص العين التي يتم إجراؤها خلال الزيارات الروتينية لاختصاصي العيون أو عيادة العيون، حيث يستطيع النظام تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية في العام المقبل.

واختبر العلماء في بحث جديد أجرته جامعة "ليدز" نظاما مطورا من الذكاء الاصطناعي الـ"مدرب" على قراءة فحوص الشبكية التقليدية بحثا عن علامات الإصابة بأمراض القلب، حيث يستطيع النظام الجديد التنبؤ فيما إذا كان المرضى معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك".

وقال البروفسور أليكس فرانجي أحد المشرفين على البحث والحاصل على اليوبيل الماسي في الطب في جامعة ليدز، "أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية، هي السبب الرئيس للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم ويسبب اعتلال الصحة المزمن والبؤس في جميع أنحاء العالم. تفتح هذه التقنية إمكانية إحداث ثورة في فحص أمراض القلب. تعد فحوص شبكية العين رخيصة نسبيا وتستخدم بشكل روتيني في عديد من ممارسات اختصاصي العيون. نتيجة للفحص الآلي، يمكن إحالة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالمرض إلى الأطباء المتخصصين بالقلب، ويمكن أيضا استخدام عمليات المسح لتتبع العلامات المبكرة لأمراض القلب".

وبحسب البحث المنشور في مجلة "ذكاء آلة الطبيعة" العلمية، أدرك الأطباء أن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين هي مؤشرات على أمراض الأوعية الدموية الأوسع نطاقا، بما في ذلك مشكلات القلب.

وقال كريس جيل أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة ليدز، "إن نظام الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحديد الأفراد الذين يخضعون لفحص العين الروتيني الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، حيث يمكن بدء العلاجات الوقائية في وقت مبكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة".