معقم آلي يقضي على الفيروسات في 15 ثانية

كشف معرض الصحة العربي، المنعقد في دبي، عن تقنية تعقيم من الماء المؤكسد تقضي على الفيروسات والميكروبات بما فيها فيروس كورونا المستجد خلال 15 ثانية، تصل إلى 100 في المائة.وعرضت مجموعة مايكروسيف، ومقرها دبي، تجارب لتعقيم الأسطح والأيدي، أمام زوار المعرض، أظهرت القدرة على القضاء على الفيروسات المختلفة خلال زمن قياسي، مؤكدة أن التقنية الجديدة تم اعتمادها لتعقيم مستشفيات في الإمارات ومساجد ومطاعم ومنشآت تعليمية في دول عربية وأوروبية وأمريكية.وقالت صفا القدومي مدير عام "مايكروسيف جروب"، إن تقنية التعقيم الجديدة نالت شهادة اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة المطابقة الأوروبية، وهيئة الدواء والغذاء السعودية.وأوضحت أن التقنية تتميز بأن معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد 99.9 في المائة، وهي خالية من الكحول والمواد الكيميائية، واجتازت اختبارات هيئات الدواء الدولية وثبتت قدرتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، ومنع العدوى بالأمراض الخطرة بشكل كامل، وخلال زمن قياسي يقدر بثوان.وذكرت صفا القدومي أن المعقم تم اعتماده من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة، مشيرة إلى أن المعقم ليس له أي أعراض جانبية، وآمن على المرضى والمسعفين.وأشارت إلى أن تقنية "مايكروسيف" تم استخدامها في تعقيم 250 مسجدا في مكة المكرمة من الفيروسات، من قبل جمعية "هدية الحاج والمعتمر" بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.ولفتت إلى أن المؤسسة تجري عادة اختبارات قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات والفيروسات الموجودة على الأسطح، ثم تجري اختبارات أخرى بعد التعقيم تظهر القضاء عليها.