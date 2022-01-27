ماستركارد تربح 8.7 مليار دولار في 2021

أعلنت شركة ماستركارد الأمريكية لبطاقات الائتمان، اليوم أن أرباح الربع الأخير، وعام 2021 بأكمله، تجاوزت معظم ما تم إصداره مؤخرا من بيانات وكما أنها فاقت توقعات المستثمرين.

وبلغ صافي أرباح الشركة للعام بأكمله 8.7 مليار دولار، مقابل 6.4 مليارا في العام السابق عليه. وبلغت الأرباح 2.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 1.8 مليارا في الفترة المقابلة قبل عام.

وقال المدير التنفيذي لماستركارد مايكل مايباخ "نحن متفائلون بشأن العام المقبل، إذ أن المستهلكين والأعمال والحكومات باتوا أكثر تكيفا مع البيئة المتغيرة".

ووفقا للشركة، ارتفعت العائدات في الربع الأخير بنسبة 26 % لتصل إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 4 مليارا في الربع المقابل من عام .2020