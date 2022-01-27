ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب انخفاض الإمدادات من روسيا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط انخفاض الإمدادات الروسية مجددا، فيما استمرت التوترات على خلفية أزمة أوكرانيا حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي للأزمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم . وانخفضت تدفقات الغاز الروسي من مسار عبر أوكرانيا مجددا اليوم بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.

وأسهمت الإمدادات المحدودة من أكبر مصدر غاز طبيعي لأوروبا في انخفاض مستويات المخزون بصورة خطيرة في القارة وتسببت في رفع الأسعار لمستويات قياسية. وارتفعت العقود الأجلة للغاز بنسبة2.9 في المئة لتوقف تراجعات سابقة.