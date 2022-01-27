خلال 2021.. تدريب 137 ألف سعودي للعمل في قطاع السياحة

نظمت وزارة السياحة احتفالية أمس ضمن مبادرة "مستقبلك سياحة" الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، حيث تعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الوزارة في إطار إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.

وجمعت الاحتفالية عددا من قيادات المنظومة السياحية وشركائها من القطاع الخاص مع عدد من المستفيدين من البرامج، حيث استُعرضت عدد من القصص الملهمة التي تُسهم في تحفيز وتطوير قيادات شابة لقيادة القطاع السياحي في المملكة.

واستفاد من المبادرة خلال عام 2021 نحو 137 ألف موظف وباحث عن عمل، إضافة إلى تأهيل أكثر من 2614 مواطنا ومواطنة بشهادات احترافية ومهارات قيادية، كما بلغ عدد المسجلين في المنصة التعليمية الرقمية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي 226 ألف مشترك.

وأكد وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد بشناق أن الوزارة تعمل على تنمية قدرات الكفاءات البشرية المحلية في مجال السياحة، موضحًا أن الاستثمار في الأجيال القادمة يسهم في تطوير الجدارة والمهارات المتنوعة، ضمن قطاع السياحة الذي يعدّ الموفر الرئيس للوظائف على مستوى العالم، مشددًا على تحفيز جميع العاملين بالقطاع والباحثين عن العمل من الاستفادة من برامج التدريب والتعليم النوعية التي ستطلقها الوزارة عام 2022م.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على الترتيبات التنظيمية لإنشاء أكاديمية عالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ستقدم برامج أكاديمية مهنية نوعية تدعم الكوادر البشرية العاملة بقطاع السياحة المحلي والدولي من جانب، وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع للمنافسة عالميًا من جانب آخر.