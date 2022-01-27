127 مليار ريال تمويلات الصندوق الصناعي لدعم التعدين والخدمات اللوجستية

قال أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يمتلك قدرات تمويلية ضخمة تدعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بلغت قيمتها المالية 127 مليار ريال منذ تأسيسه.وأضاف الزامل على هامش ملتقى "مجلس صناعيي الرياض"، أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج تنافسية لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، كما استحدث برنامج ندلب عشر مبادرات تستهدف تجهيز البنية التحتية التقنية وتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن "مدن" نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة.وأوضح الزامل أن "من خلال هذه البرامج نسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي".وذكر أن الوزارة تهدف إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين، مشيرا إلى أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميا، خاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.وأفاد الزامل بأن الوزارة سعيا منها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.وبين أن المجلس الصناعي يضم مزيجا من القطاعات الصناعية والمسارات المتنوعة التي أحد مكوناتها التحول الرقمي ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات واستدامة الشركات والثروة الصناعة الرابعة.ولفت إلى أن "رؤية 2030" جعلت التحول الرقمي إحدى ركائزها الأساسية وسعت إلى تسريعه وتمكينه، مستفيدة من امتلاك المملكة للتركيبة السكانية الشابة المتعلمة المتمرسة في التقنيات والترتيب المتميز في مؤشر الابتكار العالمي لـ2021.ونوه إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها المملكة، وحصولها على المركز الثاني عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لـ2021، والسابع عالميا في سرعة النت، والثامن في عدد المدن المغطاة بالجيل الخامس والعاشر في التغطية الشاملة للجيل الخامس.وشهد مجلس صناعيي الرياض جلسة حوارية عرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلالها الجهود التي تقوم بها حاليا جهات بارزة من منظومة الصناعة للعمل على تنفيذ المبادرات التي تعطي خيارات للصناعة الوطنية وتمكنها من اعتماد الثورة الصناعية الرابعة.وشارك في الجلسة المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي لـ"مدن"، والمهندس سليمان المزروع الرئيس التنفيذي لبرنامج "ندلب"، والدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، والدكتور ماجد القويز مدير عام إدارة التصنيع في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.وقدم رياض الزامل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة الرياض عرضا عن استراتيجية اللجنة، مشيرا إلى أهمية المشاريع الريادية في القطاع الصناعي.وتضمن العرض التوجهات الاستراتيجية للجنة التي من أهمها تعزيز الاقتصادات المبتكرة الجاذبة لمدينة الرياض، وزيادة مساهمة المشاريع الريادية في الناتج المحلي، والمساهمة في السياسات والتشريعات الممكنة، وتعزيز تنافسية الشركات الريادية في استقطاب الكفاءات.