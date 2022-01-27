الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية بدعم صعود النفط .. والسيولة عند 5.9 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الثانية، لتغلق عند 12182 نقطة، رابحة 73 نقطة بنحو 0.6 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.55 في المائة ليغلق عند 1704 نقاط. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، وأشير سابقا إلى أن التماسك فوق مستويات الدعم 11950 نقطة يعزز من فرص العودة للربحية ومحاولة الوصول إلى مستويات 12300 نقطة وتعويض الخسائر التي تعرضت لها السوق. السيولة لا تزال منخفضة حيث سجلت 5.9 مليار ريال دون متوسطها الشهري، ما يجعل السوق أقل متانة في الحفاظ على وتيرة التصاعد، إلا أن عودة أسعار النفط للارتفاع ووصولها إلى 90 دولارا في خام برنت قد يعزز من شهية المخاطرة، ما يحسن أداء قطاعي الطاقة والمواد الأساسية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12119 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12093 نقطة فاقدا 0.12 في المائة، بينما الأعلى عند 12222 نقطة رابحا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12182 نقطة رابحا 73 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 16 مليون سهم لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 24 ألف صفقة لتصل إلى 268 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.64 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.57 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.5 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.8 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 7 في المائة بقيمة 398 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ساسكو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 33.15 ريال، يليه سهم "وقت اللياقة" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 117 ريالا، وحل ثالثا سهم "عطاء" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 65 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عذيب للاتصالات" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 77.70 ريال، يليه سهم "تنمية" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 89 ريالا، وحل ثالثا سهم "بوان" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 35.70 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 438 مليون ريال، يليه سهم "أكوا باور" بقيمة 322 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 250 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية