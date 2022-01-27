«نمو» تضيف 136 نقطة بتداولات قيمتها 41 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "موبي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 123 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 106.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 38.65 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 439.60 ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 73 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 12 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 4.8 مليون ريال.
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