«نمو» تضيف 136 نقطة بتداولات قيمتها 41 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 25687 نقطة بمكاسب 136 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 36 في المائة بنحو 23 مليون ريال لتصل إلى 41 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 35 في المائة بنحو 291 ألف سهم لتصل إلى 520 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 37 في المائة بنحو 1.2 ألف صفقة لتصل إلى ألفي صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "موبي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 123 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 106.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 38.65 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 439.60 ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 73 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 12 مليون ريال، يليه سهم "جاهز" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 4.8 مليون ريال.