ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» تهبط للجلسة الرابعة

أغلقت البورصات الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس، بدعم من صعود الأسهم العالمية وأسعار النفط، لكن سوق الأسهم المصرية واصلت التراجع للجلسة الرابعة على التوالي.وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة دبي 0.5 في المائة مدعوما بزيادة 1.5 في المائة في أسهم "إعمار العقارية" وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المائة بعد أن أعلن زيادة قدرها 39.6 في المائة في أرباحه في 2021.وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم مرتفعا 0.1 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المائة. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.79 في المائة، ومجموعة أغذية 2.62 في المائة، و"رأس الخيمة العقارية" 2.05، و"مخازن زي" 6.81 في المائة.وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم في قطر 0.5 في المائة تحت ضغط من خسائر لأسهم البنوك مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 في المائة وتراجع سهم مصرف الريان 0.8 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.38 في المائة إلى 1812 نقطة، وزاد قطاع المال مع صعود "الأهلي المتحد" 0.66 في المائة، و"البحرين الوطني" 0.76 في المائة، وبنك السلام 1.03 في المائة، و"إنوفست" 0.57 في المائة. وصعد قطاع المواد الأساسية مع ارتفاع سهم "ألبا" 0.82 في المائة.وتراجع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 7972 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4167 نقطة.وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضا 0.4 في المائة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، متأثرا بهبوط 3.1 في المائة في أسهم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.3 في المائة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 5.3 مليار جنيه ليصل إلى 740.7 مليار جنيه.