النفط يخترق مستوى 90 دولارا للبرميل .. المخاطر الجيوسياسية في بؤرة اهتمام السوق

اخترقت أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى في سبعة أعوام، أمس، بدعم من نقص في الإمدادات، وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب، في سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.ووفقا لـ"رويترز"، قفزت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 في المائة، إلى 90.33 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارا منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 في المائة، إلى 87.72 دولار للبرميل.كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومن الصعوبات التي يواجهها تحالف "أوبك +" في زيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمار في عديد من الدول المنتجة، ويستعد وزراء الطاقة في التحالف لاجتماع جديد في 2 شباط (فبراير) المقبل لمراجعة تطورات السوق وتحديد مستوى الإمدادات الملائم بالتوازن بين ظروف المنتجين واحتياجات الطلب.وقال لـ «الاقتصادية» محللون نفطيون: إن الأسواق كانت في حالة تأهب في الأسابيع الأخيرة وسط تحول متشدد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر للحصول على توضيح بشأن الخطوات التي سيتخذونها للحد من التضخم المرتفع إلى أعلى مستوى في عدة عقود.وقالوا إن إفراج الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بقيمة 13.4 مليون برميل قد يهدئ وتيرة صعود الأسعار نسبيا، لافتين إلى أن إجمالي ما أفرجت عنه الولايات المتحدة بلغ 40 مليون برميل، وتعهدت سابقا برفع هذا الحجم إلى 50 مليون برميل، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إلى كبح جماح أسعار البنزين، لكن دون جدوى، وهو ما يمثل مصدرا محتملا للأزمات السياسية والاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش؛ رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة: إن أي إشارة متفائلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستدعم على الأرجح الدولار الذي بدوره من المتوقع أن يؤثر عكسيا في أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن السوق بشكل عام أقرب لحصد مزيد من المكاسب بسبب وجود المخاطر الجيوسياسية في بؤرة اهتمام السوق، حيث أدى تصعيد التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة، إلى إبقاء المستثمرين في حالة قلق بالغ.وأشار إلى أن أزمة أوكرانيا لها تأثيرات واسعة وتداعيات، ليس في سوق الطاقة فقط؛ بل في الاقتصاد العالمي ككل، منوها إلى أن كييف مركز مهم لنقل النفط والغاز بين روسيا وأوروبا الشرقية، وبالتالي فإن تصعيد التوترات قد يهدد إمدادات النفط، وقد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مفرط وقياسي.من جانبه، يقول لـ «الاقتصادية» جوران جيراس؛ مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن انخفاض المخزونات الأمريكية يدعم مكاسب أسعار النفط الخام أيضا، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية على تعافي الطلب العالمي واستمرار ارتفاع استهلاك الوقود وتقلص حالة القلق السابقة التي رافقت اكتشاف متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الذي يبدو أقل مخاطرة ولم يؤد إلى اختناقات في القطاع الطبي.وأشار إلى أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل، في ظل انخفاض المخزونات النفطية العالمية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أعوام، ويتوقع كثيرون بلوغ الأسعار قريبا 100 دولار للبرميل، وهو ما زاد من أنشطة المضاربة على الاتجاه الصعودي المتزايد للأسعار.من ناحيته، يقول أندريه يانييف؛ المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة: إن ارتفاع مكاسب النفط الخام بأكثر من 10 في المائة هذا العام يعيد الثقة للسوق بعد أزمات متلاحقة منذ اندلاع الوباء، لافتا إلى أن بنك جولدمان ساكس يرجح أن يسجل سعرا للبرميل ثلاثة أرقام خلال أشهر قليلة مقبلة بسبب سرعة تعافي الطلب، وزيادة الاستهلاك، وصفقات الشراء، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الأسعار طويل الأمد.ونوه إلى أن أغلب التكهنات حاليا قبل أيام من الاجتماع الشهري لوزراء الطاقة في تحالف "أوبك +" تصب في مصلحة استمرار الالتزام بخطة الإنتاج المتفق عليها والمطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي من خلال المصادقة على الزيادة المتواضعة الشهرية للإنتاج وقدرها 400 ألف برميل يوميا، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على النفط وتحقيق التوازن مع صعوبات تواجه بعض المنتجين في زيادة الإنتاج، وفي الوفاء بالحصص المقررة لهم.بدورها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا؛ كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة: إن الاجتماع المقبل للمنتجين في "أوبك +" يعد من الاجتماعات المفصلية الصعبة، في ظل تسجيل ارتفاع قياسي في أسعار النفط الخام بتأثير من التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع في الطلب على النفط الخام والوقود، وأيضا في إطار صعوبات إنتاجية واسعة بدأت تظهر بقوة أخيرا لدى بعض المنتجين في التحالف، حيث إنه وخلال الشهر الماضي تمكنت دول "أوبك +" من الوفاء فقط بثلثي الزيادة المنصوص عليها في الإمدادات النفطية مع حدوث تعثر في إجراء هذه الزيادات تحديدا من جانب كل من نيجيريا وأنجولا وروسيا - وذلك بحسب بيانات وتقارير المجموعة نفسها.ولفتت إلى أن السوق على قناعة قوية حاليا بأن استهلاك الوقود العالمي عاد بالفعل إلى مستويات ما قبل الأزمة وأدت صعوبات زيادة الإنتاج في تحالف "أوبك +" بالوفرة السابقة نفسها، إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام، وهو فوق 90 دولارا للبرميل، منوهة إلى أن فواتير الوقود المتصاعدة أدت إلى زيادة الضغط التضخمي ومن ثم تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعانيها الملايين حول العالم، خاصة في دول الاستهلاك. من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفع سعر خام برنت بعض الشيء أمس، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى تنامي المخاوف من نقص المعروض، في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات مخزونات النفط الأمريكية.وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أعوام الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات من جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين؛ إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.وجاءت بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي أصدرها معهد البترول الأمريكي خلال الليل متماشية مع التوقعات. وقالت مصادر إن البيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع المنتهي في 21 كانون الثاني (يناير).من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 87.35 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 87.98 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس: إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 88.08 دولار للبرميل.