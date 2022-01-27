روسيا تسجل أكبر عدد من آبار النفط النشطة منذ 5 أعوام

وصل عدد آبار النفط المستغلة في روسيا إلى أعلى مستوى منذ توحيد القوى بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من غير الدول الأعضاء في المنظمة، ومع ذلك فإن تقليص الإنتاج بموجب الاتفاق الحالي لا يزال بعيد المنال.كانت روسيا قد ضخت النفط من أكثر من 155.600 بئر، الشهر الماضي، وفقا لحسابات وكالة "بلومبيرج" للأنباء المبنية على بيانات وحدة الإحصاءات التابعة لوزارة الطاقة الروسية سى دى يو - تي إي كيه.يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من الآبار النشطة يتم تشغيله في البلاد على أساس شهري منذ 2017 على الأقل، عندما دخلت موسكو في شراكة مع منظمة "أوبك" لتنسيق ضوابط وقيود الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى السوق.ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه الزيادة في كانون الأول (ديسمبر)، انخفض إنتاج الخام في روسيا في الشهر نفسه إلى ما دون الحصة الشهرية المقررة وفقا لاتفاق "أوبك +" للمرة الأولى منذ أن فرض التحالف تخفيضات منسقة قياسية.وتوضح البيانات التحدي الذي تواجهه روسيا في إنعاش إنتاج النفط بعد أعمق قيود على الإطلاق وخفض الاستثمار. وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، يحتمل أن تتمكن موسكو فقط من تحقيق نحو نصف الزيادات المقررة في إنتاج الخام، وفقا للمحللين.يشار إلى أن روسيا هي من دول تحالف "أوبك +" التي تسعى جاهدة لاستعادة حجم إنتاج النفط بعد تقليصه في بداية وباء كورونا. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ أمس، خلال اجتماع مع غرفة التجارة الإيطالية، "إن شركة غازبروم الروسية زادت صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا لتصل إلى 22.7 مليار متر مكعب العام الماضي مقارنة بـ20.8 مليار متر مكعب في 2020.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بوتين؛ القول "إن شركات الطاقة الإيطالية تواصل العمل مع "غازبروم" ضمن عقود غاز طويلة الأجل، ولديها الآن إمكانية شراء الغاز بأسعار "أقل بكثير" مقارنة بأسعار السوق الفورية.وكانت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" قد عززت مشترياتها من الغاز الروسي العام الماضي مع انخفاض صادرات "غازبروم" إلى أسواق رئيسة أخرى.من جانبه، أعرب شيمون شينكوفسكي فيل سيك؛ نائب وزير الخارجية البولندي، عن شكوكه حول مصداقية ألمانيا في الأزمة الأوكرانية.ووفقا لـ"الألمانية"، قال فيل سيك؛ في تصريحات خلال زيارة لبرلين "في بولندا ودول أخرى في شرق أوروبا، يتساءل كثيرون عن اللعبة التي تلعبها ألمانيا حقا في النزاع الأوكراني"، مضيفا أن "هناك شكوكا حول إمكانية الاعتماد على ألمانيا"، وقال، "أتمنى ألا تزداد هذه الشكوك، بل أن تنخفض. نحتاج هنا إلى إشارات واضحة من ألمانيا".وعلى وجه التحديد، طالب نائب وزير الخارجية البولندي، الحكومة الألمانية، برفض واضح لتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، والموافقة السريعة على تسليم مدافع "هاوتزر" من مخزونات جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية السابقة من إستونيا إلى أوكرانيا.وقال في إشارة إلى رفض ألمانيا توريد أسلحة لأوكرانيا "نحن في وضع خاص، وفي الوضع الخاص يجب اللجوء أيضا إلى وسائل خاصة، لذلك ننتظر عبارات قوية وأفعالا قوية من الحكومة الألمانية وليس تعتيما للحقائق".ووفقا لـ"الفرنسية" يرى محللون، أن معاقبة خصم في الجهة الأخرى من العالم أسهل دائما من معاقبة جار، مشيرين إلى أن ما يمكن أن تخسره أوروبا عبر فرض عقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، أكبر من خسارة حليفها الأمريكي.ويقول جونترام وولف؛ مدير معهد بروجل، "من الواضح أن أوروبا تعرض نفسها لخسائر أكثر من الولايات المتحدة، لأن القرب الجغرافي يقترن بروابط اقتصادية وأمنية وثيقة".رغم فرض عقوبات أوروبية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية 2014، لا تزال موسكو خامس أكبر سوق تصديرية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، مع صادرات بقيمة 81.5 مليار يورو من كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.وهي أيضا ثالث أكبر مورد للقارة العجوز بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب هيئة "يوروستات" الأوروبية للإحصاءات، وبلغت قيمة الواردات الروسية 142 مليار يورو في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.وأقرت أورسولا فون دير لاين؛ رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر خلال منتدى الاقتصاد العالمي في 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، بأن "هذه العلاقة التجارية مهمة بالنسبة إلينا". وجاء تصريحها في سياق تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا، وفي وقت أطلقت فيه موسكو مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا.إلا أن فون دير لاين أضافت أن "هذه العلاقة مهمة أكثر بالنسبة إلى روسيا، فالاتحاد الأوروبي هو أول شريك وأول مستثمر لديها".