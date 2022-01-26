شنايدر الفرنسية تعتزم بيع شركة معدات التحكم الآلي الصناعية مقابل مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية لمعدات الطاقة وأنظمة التحكم الآلي، تدرس بيع قطاع إنتاج معدات التحكم الآلي الصناعية والتي قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المجموعة الصناعية الفرنسية العملاقة تعمل مع إحدى المؤسسات الاستشارية لتقييم اهتمام المشترين المحتملين بشركة تيلي ميكانيك لمعدات التحكم الآلي. ومن المحتمل أن تجذب الصفقة مشترين، سواء كانوا شركات استثمار مالي أو شركات صناعية تعمل في نفس المجال.

وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن الخطة حتى الآن.

كانت شنايدر اشترت تيلي ميكانيك في عام 1988 وهي تنتج مجموعة من المنتجات مثل وحدات الاستشعار والمفاتيح وأجهزة الإشارات للاستخدام الصناعي والمباني ومشروعات البنية التحتية. ويعود تاريخ الشركة إلى عام .1924 ويأتي البيع المحتمل لشركة تيلي ميكانيك في إطار خطة جان باسكال تريكوار، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شنادير، للتخلص من الأنشطة غير الأساسية وتعزيز الاستثمار في المنتجات التي تساعد الشركات في التحول إلى الرقمنة.

وباعت شنايدر خلال العام الماضي شركة آي.إم سيرف لإدارة بيانات الطاقة، إلى شركة بلو ووتر إنرجي وباعت قطاع دعم الكبلات إلى ستروكسجن جروب.