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الطاقة- النفط

مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي تهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2002

مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي تهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2002

الاقتصادية من الرياض

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002، بحسب "رويترز" .
وقالت الوكالة الحكومية أيضا أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021 .

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