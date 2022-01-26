قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002، بحسب "رويترز" .
وقالت الوكالة الحكومية أيضا أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021 .
مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي تهبط لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2002
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002، بحسب "رويترز" .
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