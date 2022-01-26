خطة لتحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الآتمتة

قال أسامة الزامل نائب وزير الصناعة إن هناك خطة تهدف لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الآتمته الصناعية والرقمية وخلق وظائف نوعية للمواطنين، مشيرا إلى برنامج ندلب استحدث 10 مبادرات لتجهيز البنية التحتية التقنية وتحفيز حلول الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك، خلال "مجلس صناعيي الرياض الخامس" الذي يستعرض من خلال جلساته الحوارية الثورة الصناعية الرابعة والممكنات الصناعية، وأهمية القطاع الصناعي في رؤية المملكة 2030.

وأضاف الزامل: الصندوق الصناعي يمتلك قدرات تمويليه ضخمة، تدعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية بقيمة مالية بلغت 127 مليار.