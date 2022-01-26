منظمة التجارة: تجيز للصين فرض رسم جمركية على بضائع أمريكية عالقة من 10 سنوات

أجازت منظمة التجارة العالمية اليوم للصين فرض رسوم تعويضية بقيمة 654 مليون دولار سنوياً على بضائع من الولايات المتحدة في قضية استمرت عشر سنوات، وعلى الفور وصفت واشنطن القرار بأنه مخيّب للآمال بشدّة، وذلك على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وجاء في بيان للمنظمة أنه في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات فقد صدر هيئة التحكيم التابعة للمنظمة بأنّ المستوى المناسب هو.. 645,12 مليون دولار سنوياً، وأنّه بإمكان الصين طلب إذن من هيئة تسوية المنازعات لتعليق التنازلات أو التزامات أخرى عند مستوى لا يتجاوز الرقم المشار إليه.

وسارعت الولايات المتحدة للتنديد بالقرار، وقال الناطق باسم الممثل التجاري الأميركي آدم هودج في إنّ القرار المخيّب للآمال بشدّة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلباً على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشوّه التجارة، وذلك وفقا لما أوردته رويترز.

وتم الكشف عن الرقم في قرار نشر في 87 صفحة صدر عن الهيئة التابعة للمنظمة بشأن مستوى الإجراءات الانتقامية التي يمكن للصين طلبها في إطار نزاعها مع واشنطن في ما يتعلّق برسوم تعويضية أميركية على منتجات صينية.

وكانت الصين قد ذهبت إلى منظمة التجارة في 2012 للطعن في رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2012 على 22 من المنتجات الصينية بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي، وهدفت الخطوة الصينية لمواجهة الإجراءات الأميركية المرتبطة بفرض رسوم تعويضية على مجموعة من المنتجات الصينية.