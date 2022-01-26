النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 .. على مشارف 90 دولارا للبرميل

اخترقت أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم الأربعاء بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب في سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.

وقفزت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارا منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 بالمئة، إلى 87.72 دولار للبرميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية "اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات".

وذكرت مصادر بالسوق أن بيانات من معهد البترول الأمريكي كشفت أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 872 ألف برميل، مما يلقي الضوء على نقص المعروض وتوازن الطلب.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها بشأن الإمدادات في وقت لاحق اليوم.

كما يترقب المستثمرون إعلانا بشأن السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يلمح المركزي الأمريكي إلى خطط لزيادة أسعار الفائدة في مارس آذار مع تركيزه على مكافحة التضخم.

وفي تطور مهم آخر تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الثاني من فبراير شباط لمناقشة زيادة أخرى في الإنتاج.