"التنافسية" يطلق خطة عمل جديدة تهدف لتنفيذ إصلاحات تواكب التوجهات العالمية

أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية عن خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030.

وقال خلال الاجتماع رقم 200 للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية إلى جانب أنها تعد تحولا من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية 2030.

وأكد أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات شكل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة خاصة وأن المركز أنشأ لجان رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتقنية ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية الإنتاجية والاستدامة والشمولية استجابة للمستجدات العالمية والدروس المستفادة من الجائحة التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة إضافة للتحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

من جهتها أشارت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حققت في الفترة الماضية والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال وعززت تنافسية المملكة.

وأضافت أن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات. لافتة إلى أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلا.

وبينت أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث وإرساء الاستدامة وأساليب النمو والاستخدام الفعال للموارد وصولا إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالميا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة "تيسير" تأسست في 2016 ويشارك في أعمالها 70 عضوا من قيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف السعودية وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وحل تحديات القطاعين العام والخاص وفي 2019 ألحقت بالمركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني.