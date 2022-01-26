بنك الإمارات يسجل أرباح في 2021 مع تعافي الاقتصاد

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع صافي أرباحه في العام 2021 مع تعافي اقتصاد الدولة الخليجية في أعقاب الركود الذي تسبب به فيروس كورونا.

وقال المصرف وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات في بيان إنّ صافي أرباحه ارتفع بنسبة 34 في المائة إلى 2,5 مليار دولار من 1,9 مليار دولار في 2020.

وأوضح المصرف في بيان ان ارتفاع الأرباح "يعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021".

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الشيخ أحمد آل مكتوم "واصل بنك الإمارات دبي الوطني تقديم التمويلات دعماً لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية"، بحسب "الفرنسية".

وقال البنك إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة ثلاثة في المائة إلى 6,5 مليارات دولار من 6,3 مليارات دولار في العام السابق.

وفي عام 2020، قال البنك المركزي الإمارات إنه ضاعف حزم التحفيز إلى 70 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك المحلية في مواجهة وباء كوفيد -19.