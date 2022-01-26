صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وتهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي والتي ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع

وتعزيزا لخططها المستقبلية الطموحة قامت مجموعة ساڤي بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة ESL الرائدة عالميا في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية وشركة FACE IT المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية ودمجهما تحت شركة ESL FACE IT Group لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات ساڤي في هذا القطاع علما بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية تماشيا مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة مما يساهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية 2030.