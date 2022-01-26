"طيران أديل" يعزز تواجده المميز في المنطقة الشرقية

أعلن "طيران أديل" الشركة الأكثر صعودا في صناعة الطيران في الشرق الاوسط عن تعزيز عملياته التشغيلية في المنطقة الشرقية من خلال تسيير رحلات جديدة يوميا من مطار الدمام إلى كلا من مطار حائل ومطار القصيم وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية خدمة للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة ومواكبة للمتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق النقل الجوي في السعودية .

وكشف طيران أديل من خلال بيان اليوم أنه سيضيف لشبكة رحلاتها 12 رحلة جديدة (6 رحلات من الدمام إلى حائل و 6 رحلات تربط الدمام مع القصيم) أسبوعيا في الاتجاهين ليرتفع إجمالي عدد الرحلات اليومية للشركة إلى ما يقارب 110 رحلة حيث سيتم إطلاق الرحلات الجديدة بين الدمام وحائل في 27 مارس في حين سيتم إطلاق رحلات الدمام القصيم في يوم 29 من نفس الشهر.

هذا وقد أوضح أحمد البراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أن الشركة أولت اهتماما كبيرا لخدمة جميع مناطق المملكة باعتبارها أحد أجنحة رؤية 2030 والذي حلق بها بكل فخر منذ بدايات انطلاقه اسهاما في دفع عجلة التقدم والتنمية.

وأفاد أن طيران أديل شهد توسعا في عملياته التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام وعمد على ربط المطار مع 10 مطارات داخلية وذلك بعد إضافة محطتي حائل والقصيم الجديدة لتنظم إلى المطارات القائمة حاليا وهي كل من أبها والباحة وبيشه وجيزان والمدينة المنورة والرياض وجدة والطائف.

وبين أن الرحلات الجديدة من وإلى الدمام ستوفر خيارات أوسع للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المنطقة الشرقية وجميع مدنها ومحافظاتها. مشيرا إلى أن مطار الدمام يستحوذ على ما نسبته 25% من اجمالي العمليات التشغيلية اليومية للشركة. مضيفا أن الشركة تفخر بخدمة 800 ألف مسافر تم نقلهم من وإلى المنطقة الشرقية خلال 2021 وذلك بزيادة قدرها 40% عن ما تم نقل خلال 2020 الذي سبقه.

تجدر الاشارة إلى أن الرحلات الجديدة ستكون متاحة للحجز أمام جميع عملاءنا المسافرين اعتبارا من 26 يناير وللحصول على أفضل الأسعار من خلال زيارة موقع (طيران أديل) أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة والتي توفر الجهد والوقت للعملاء.