أسعار النفط ترتفع بفعل توترات أوكرانيا .. "برنت" عند 88.3 دولار

ارتفع سعر خام برنت بعض الشيء اليوم إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى تنامي المخاوف من نقص المعروض في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 7 سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.1 في المائة إلى 88.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعدما قفزت 2.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.1 في المائة إلى 85.48 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 بالمئة أمس الثلاثاء.

ووفقا لـ"رويترز"، يختتم الاحتياطي الاتحادي اجتماعه، الذي يستغرق يومين، في وقت لاحق اليوم إذ ينتظر المتعاملون بفارغ الصبر مزيدا من المؤشرات حول توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة، وكذلك كيف سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار تقريبا.

وجاءت بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي أصدرها معهد البترول الأمريكي خلال الليل متماشية مع التوقعات. وقالت مصادر إن البيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير.