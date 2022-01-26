نشاط شرائي يدفع الأسهم السعودية نحو المنطقة الخضراء .. والسيولة عند 5.3 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 12108 نقاط رابحة 40 نقطة بنحو 0.33 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 1695 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. وتعرضت السوق إلى ضغوط بيعية أثناء الجلسة حتى مستويات 11976 نقطة في مستوى قريب من الدعم الذي أشير إليه سابقا عند 11950 نقطة، ثم نشطت السيولة الشرائية لتعوض الخسائر وتقود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء. استمرار تماسك السوق والحفاظ على مستوياتها فوق 11950 نقطة يعززان من فرص عودة السوق إلى المستويات الأعلى لهذا العام حول 12300 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12051 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11976 نقطة فاقدا 0.76 في المائة، بينما كانت أعلى نقطة عند 12108 نقاط التي أغلق عندها المؤشر العام في نهاية الجلسة رابحا 40 نقطة بنحو 0.33 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 558 مليون ريال لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 118 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 2 في المائة بنحو 3.9 ألف صفقة لتصل إلى 243 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر القطاعات المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.18 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.16 في المائة. بينما تصدر القطاعات المرتفعة "التأمين" بنحو 2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 29 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 7 في المائة بقيمة 388 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملاذ للتأمين" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، يليه سهم "نماء للكيماويات" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 42.95 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 31.45 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسمنت العربية" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، يليه سهم "ملكية ريت" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 9.91 ريال، وحل ثالثا سهم "رعاية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 68.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 543 مليون ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 360 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 256 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية