«نمو» تواصل التراجع للجلسة الرابعة بقيمة تداولات عند 64 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية «نمو» للجلسة الرابعة لتغلق عند 25551 نقطة فاقدة 21 نقطة بنحو 0.08 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 39 في المائة بنحو 42 مليون ريال لتصل إلى 64 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 40 في المائة بنحو 749 ألف سهم لتصل إلى811 مليون ريال. أما الصفقات، فتراجعت 26 في المائة بنحو 1.1 ألف صفقة لتصل إلى 3.2 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال، يليه سهم "الحاسوب" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 450 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 991.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 104.60 ريال، يليه سهم "الناقول" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 168.20 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 119 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 17 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 12 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 11 مليون ريال.