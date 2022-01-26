«نمو» تواصل التراجع للجلسة الرابعة بقيمة تداولات عند 64 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال، يليه سهم "الحاسوب" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 450 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 991.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 104.60 ريال، يليه سهم "الناقول" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 168.20 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 119 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 17 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 12 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 11 مليون ريال.
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